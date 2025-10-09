Benidorm Fest 2026, en directo: lista oficial de cantantes y canciones candidatas para representar a España en el festival de Eurovisión hoy

Sigue en directo hoy el acto de RTVE en el que se dará a conocer a los concursantes del Benidorm Fest 2026, con la lista de cantantes confirmados y las canciones con las que optan a ganar la quinta edición del certamen.

16:30 La presentación de participantes del Benidorm Fest 2026, a punto de comenzar Todo listo para que dé comienzo la presentación de los artistas del Benidorm Fest 2026, donde conoceremos a los 16 participantes que se darán cita el 10 y 12 de febrero en la ciudad alicantina. El ganador, recordamos, se hará con un premio en metálico de 150.000 euros.

16:28 ¿Cuántas canciones se han presentado este año al Benidorm Fest 2026? RTVE ha recibido un total de 870 canciones para participar en el Benidorm Fest 2026, tan solo 32 menos que el pasado año. De ellas, casi 350 temas se presentaron en las últimas 24 horas antes de la fecha límite. De ahí se elegirán los 16 temas candidatos, que podrían ampliarse hasta un máximo de 20, según informó el ente público.

16:22 Primer año con premio en metálico para el ganador del Benidorm Fest En caso de que finalmente Israel participe en Eurovisión 2026 y, por tanto, España decida retirarse del festival, el Benidorm Fest se celebrará igualmente. Este año, además, uno de los grandes incentivos que han motivado a muchos artistas a presentarse es el premio en metálico que se entregará al ganador, que asciende a un total de 150.000 euros brutos (100.000 para los intérpretes y 50.000 euros para los autores de la canción).

16:15 ¿El ganador del Benidorm Fest 2026 irá a Eurovisión? Desde 2022, el Benidorm Fest ha servido como preselección española a Eurovisión, dotando al ganador de la posibilidad de acudir como representante al Festival de la Canción, como ya sucedió con Chanel, Blanca Paloma, Nebulossa y Melody en el pasado. Sin embargo, el Consejo de Administración de RTVE decidió el pasado mes de septiembre que España no participará en la edición de 2026 si no se expulsa a Israel. Por lo tanto, habrá que esperar a noviembre para conocer la resolución de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), organizadora del evento, que se reunirá ese mismo mes para decidir si finalmente el país hebreo participará en el certamen europeo.

16:08 ¿Cuándo se celebrará el Benidorm Fest 2026? Benidorm volverá a acoger el festival musical organizado por RTVE. Los 16 artistas seleccionados se verán las caras en las dos semifinales previas, que tendrán lugar el 10 y 12 de febrero. La gran final del Benidorm Fest se celebrará el próximo sábado 14 de febrero. Primera semifinal: martes 10 de febrero.

Segunda semifinal: jueves 12 de febrero.

Gran final del Benidorm Fest: sábado 14 de febrero.

16:00 Dónde ver en directo la presentación de artistas del Benidorm Fest 2026 Aquellos que quieran seguir en directo la rueda de prensa que RTVE ha convocado para anunciar a los 16 candidatos que participarán en esta nueva edición del festival, podrán hacerlo a través de la aplicación RTVE Play y también en la página web del ente público. Además, en ABC.es te contaremos todas las novedades sobre el festival y la última hora sobre los artistas que formarán parte del plantel que se desplace hasta la ciudad alicantina el próximo mes de febrero.

15:55 Primer año del Benidorm Fest sin grandes filtraciones A diferencia de ediciones anteriores, este año no se han producido apenas filtraciones sobre la identidad de los participantes de la nueva edición del Benidorm Fest. Sin embargo, en las últimas horas han sonado algunos nombres en las redes sociales. Entre los rumores, se encuentran ex concursantes de 'Operación Triunfo' como Lorena Gómez, Álvaro Mayo o Julia Medina. ¿Será alguno de ellos uno de los afortunados?

15:50 ¿A qué hora conoceremos a los participantes del Benidorm Fest 2026? Será a partir de las 16:30 horas cuando RTVE hará oficial los nuevos rostros que se sumarán a la terna de participantes del Benidorm Fest 2026. Los 16 elegidos cogerán el testigo de los concursantes del pasado año, entre los que estaban algunos como Daniela Blasco, J Kbelloo, Sonia y Selena o la ganadora de la última edición, Melody.