'Pura sangre', un paraíso ecuestre con intrigas y envenenamientos

El campo verde, las montañas nevadas y los caballos preparados. La naturaleza y los animales toman el control visual de 'Pura sangre', la nueva apuesta de Mediaset junto a Shine Media. Una serie que promete conflictos, envenenamientos, investigaciones, enfrentamientos familiares y luchas de clases, todo un cóctel molotov. Y a todo esto hay que añadirle a Ángela Molina, Amaia Salamanca, Pep Munné, Blanca Romero y Aitor Luna como protagonistas de esta intrigante saga familiar.

La Galana, la ficticia finca ecuestre perteneciente al marquesado de Monteclaro, abre sus puertas a aquellos interesados en conocer todos sus secretos. Árboles, setos, puentes… todo de un verde que, para ser julio en Aranjuez, conserva el recuerdo de las lluvias de abril que han permitido una larga primavera. Para paliar el calor, una piscina; y para los protagonistas (ecuestres) de la serie, praderas valladas que van más allá de donde alcanza la vista. Los exteriores de este cortijo familiar son una auténtica maravilla. La ciudad ya mencionada del sur de Madrid, acoge los establos y los extensos prados en los que caballos y actores disfrutan grabando lo que serían los dominios del marquesado. Con ese característico olor a campo, sin ruidos más allá del relinchar de los animales y con el único estrés de que los intérpretes estén preparados para el posado de fotos.

Este proyecto comenzó a grabarse en mayo, rodarán hasta finales de agosto y, con más de la mitad de este tiempo transcurrido, invitan a adentrarse en esta ficción que llegará en 2026. La comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León acogen el 70% de las localizaciones de esta apuesta que van desde el Almanzor nevado hasta estas verdes extensiones de tierra. La naturaleza en su máximo esplendor es el telón de fondo perfecto para la nueva apuesta de Telecinco.

Localizaciones exteriores de la serie 'Pura sangre' Mediaset

Una finca y una familia que están bajo el dominio de Rosario del Monte, marquesa, matriarca y protectora de sus enclaves y todos los que viven allí. Una mujer fuerte interpretada por Ángela Molina. Una actriz sencilla y alabada por sus compañeros de reparto. Pep Munné es José Antonio Acuña, marqués consorte, y asegura que su compañera de reparto es «un monstruo»; Amaia Salamanca y Aitor Luna, hijos en la ficción de Molina, explican que «impone de principio, pero luego ves que es una niña, que disfruta y que cada toma la hace de una forma diferente porque juega y fluye con lo que siente en cada momento».

En esta finca ecuestre los establos de Altanero, Bohemia y Sandano están llenos de paja, y en ellos descansan estos imponentes animales, aunque no son los únicos con ganas de acaparar las conversaciones: las moscas se hacen con el control. Amaia Salamanca interpreta a Miranda Acuña, heredera moral del marquesado, y confirma que a estos insectos uno no se acostumbra, pero «se convive con ellos». Su personaje es la «Khaleesi de los caballos». La actriz respeta mucho a estos rocines, pero aprovecha para desmentir sus conocimientos previos sobre ellos: «yo no había montado nunca en un semental de estos, estuve dando clases para hacer este proyecto. Aunque cuando llegó el primer día de rodaje lo pasé mal, se me fueron los estribos galopando, y digo, ¿qué hago, me tiro?».

La hija de los marqueses es una gran enamorada de este mundo ecuestre y está casada con Jacobo Valverde (Jaime Zatarain) conocido jinete olímpico. Ella se encuentra con la situación del envenenamiento del semental más valioso y algunos de sus potros. Coincidiendo con este hecho, regresa a la finca familiar su hermano mayor y primogénito de los Acuña. Además, el SEPRONA interviene iniciando una investigación dirigida por la teniente Alicia Hermosa, interpretada por Blanca Romero. La actriz reconoce que ya ha trabajado como policía en otras ficciones, «doy un perfil serio», confiesa entre risas. Aunque asegura que le gusta interpretar este papel porque «no es una guardia civil al uso. Es una tía muy intuitiva, auténtica, muy ella misma, atractiva… además, es el primer personaje asturiano que interpreto. Para mí era un reto, llevan toda la vida queriendo quitarme el acento y poder ser más asturiana me hace mucha ilusión».

Detrás de cámaras del rodaje de 'Pura sangre' Mediaset

Romero confirma que su personaje no se deja llevar por títulos nobiliarios o el poder de la cooperativa local. Dos instituciones muy importantes que, en palabras de Pedro Casablanc (Fernando Vázquez, presidente de la cooperativa en la ficción), representan las «dos Españas». Él es un señor de izquierdas, los marqueses de derechas; familias ligadas a sus raíces desde la Guerra Civil. «Hay historias de personajes exiliados políticos, hay rencillas políticas y un enfrentamiento que Fernando no perdona, de momento», asegura Casablanc.

Aunque estos no son los únicos personajes con tramas propias. Maru Valdivielso es Consuelo Cifuentes, guardanesa de la finca, Berta Bolufer es Camino Vázquez, hija del presidente de la cooperativa, y Eva Ugarte interpreta a Marta Uribe, veterinaria de la yeguada; un elenco que, junto a más de 80 actores, traen las intrigas familiares a la pequeña pantalla y a este paraíso ecuestre.