Las recomendaciones del creador de «El Ministerio del Tiempo» para hacer más llevadero el encierro

Actualizado 12/04/2020 a las 12:23

Un nuevo guionista se suma a la iniciativa de proponer cada día varios títulos con los que hacer más llevadero en el confinamiento por coronavirus. Esta vez es Javier Olivares, creador de series como «El Ministerio del Tiempo», «Víctor Ros» e «Isabel», quien cita hasta diez títulos, entre ellos el más conocido de los suyos, a punto de estrenarse la cuarta temporada. Déjense guiar por la mirada del experto.

«Star Trek: Picard» (Amazon)

Digna heredera directa de «The Next Generation», tras otras series y películas por debajo del nivel de esta gran saga.

«The english game» (Netflix)

Los orígenes del fútbol en Gran Bretaña en un retrato de época de fines del XIX con la firma de Julian Fellowes («Downton Abbey»).

«El Ministerio del Tiempo» (RTVE.es y HBO)

Hora de revisar las tres primeras temporadas entes del estreno de la cuarta. Fantasía, Historia de España y sobre todo, muchas aventuras (lo aseguro).

«Yes, Minister» (Filmin)

Una de las cumbres del humor made in BBC. Los entresijos de la política en una serie por la que no pasa el tiempo. Luego, ver «Yes, Prime Minister», su continuación.

«Watchmen» (HBO)

Si no la has visto, imprescindible. Continuación distópica del cómic. Una de las pocas series de las que se puede decir que son un antes y un después (y no equivocarse).

«Il miracolo (El milagro)» (Sky)

Una Italia en crisis, un primer ministro aún más en crisis, la mafia y una estatuilla de la Virgen que llora sangre. Junto a la belga «De Dag», las dos mejores series del 2019.

«Years and years» (HBO)

Apasionante retrato de nuestra sociedad en una distopía tan cercana que parece que estamos viviendo en ella.

«The Crown» (Netflix)

La joya de Netflix (junto a «Mindhunter»). La h(H)istoria de la Reina Isabel. Detallada, emocionante y divertida. Un clásico moderno y un entretenimiento incuestionable.

«The Mandalorian» (Disney+)

Eficaz mezcla de western clásico y serie juvenil (de una determinada época de «Doctor Who»). Entretenida, sencilla, sobria… Y estupenda.

«Creedme» (Netflix)

Una serie tan bien hecha como necesaria en la era del Me Too. La historia de un violador en serie… y de las dificultades de su primera víctima para conseguir justicia. Y dos policías mujeres memorables.