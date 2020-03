Series y películas recomendadas por un guionista profesional para superar el encierro

Actualizado 29/03/2020 a las 14:16

Cada día, publicamos una serie de recomendaciones de nuestros «teléfilos» para hacer más llevadera esta cuarentena recién prorrogada. Hoy nos escribe el guionista Natxo López, que ha trabajado en títulos como «Perdida», «Caronte», «Vivir sin permiso», «Jefe», «Acantilado», «Hispania», «Gran Reserva», «Allí abajo» y la histórica «7 vidas». Estas son sus propuestas, escritas mientras se recuperaba del coronavirus:

Jeff Daniels protagoniza «The looming tower», miniserie de diez capítulos basada en hechos reales, que ficciona con muy buen pulso algunos de los errores previos que impidieron evitar el 11-S. No hay espacio para grandes teorías de la conspiración, y sí para explicaciones profanas. Rivalidad entre la CIA y el FBI, disputas de oficina, miserias de despacho, malinterpretaciones en la cadena de mando y deliberadas negligencias por envidias y cálculos egoístas. Todo aquello provocó que se pasaran por alto las banderas rojas que alertaban de la preparación del mayor atentado terrorista de la historia. Para disfrutar echándose las manos a la cabeza.

La dosis justa de Carpe Diem

Dirigida, protagonizada y escrita por mujeres, «Súper empollonas» es mucho más que una comedia gamberra de adolescentes. Retrato generacional, pero también una historia que habla del necesario equilibrio entre la necesidad de cumplir con nuestras obligaciones y el deseo de divertirnos y dejarnos llevar por el libre albedrío. Destacan las dos protagonistas y un elenco de secundarios en estado de gracia. Por encima de todo, su mayor virtud es resultar a la vez divertida y emotiva. Un bofetón en la cara de cualquiera que diga que las chicas no saben hacer reír.

Ser rico no es una broma

Descarnada, pútrida y cáustica disección de las miserias de una familia de magnates apuñalándose entre sí. El padre levantó uno de los mayores emporios de comunicación del mundo, ahora en riesgo cuando empieza a fallarle la salud. Los hijos, nietos, nueros, sobrinos, abogados, socios y ex mujeres pugnan por heredar el legado multimillonario. Y lo hacen con las estrategias más miserables y torpes, desde el lameculismo indisimulado hasta la traición shakesperiana. Lo mejor, el equilibrio encontrado en un tono que cabalga entre la tragedia griega y la sátira desternillante.

La heredera de «Sillicon Valley»

Si te reíste con los frikazos de la divertida serie de HBO, te gustará «Mythic Quest». Apple TV lanza su propia apuesta nerd, centrada en los trabajadores de una empresa creadora del videojuego online de moda. Humor sin concesiones, con un magnífico diseño de personajes, creados para mostrar todas las miserias de los programadores y diseñadores de juegos, en uno de los retratos más fidedignos que se han hecho del mundo gamer. Y trae de regalo un capítulo especial (el 5) con una de las historias de amor friki más hermosas vistas en una pantalla.

Un clásico para redescubrir

Clint Eastwood y Lee Marvin en una hilarante mezcla de western, comedia y musical, en su día denostada por la crítica. Buscadores de oro levantan una ciudad de la noche a la mañana y viven a medio camino entre la civilización castradora y el salvajismo sin ataduras, disyuntiva que vertebra todo el film. Muy moderna para algunas cosas (esa mujer que decide amar a dos hombres), y muy poco para otras (como la ciudad no tiene mujeres, deciden robar una diligencia de prostitutas). Destaca el mítico «I was born under a wanderin´ star» que canta Lee Marvin en octavas imposibles.

Contra un zombie, lo mejor es una katana

Producción de Corea del Sur, país que están demostrando saber hacer muchas cosas mejor que nosotros. Incluso al que no sea fan del género de zombies (servidor) le puede divertir esta mezcla de samuráis, infectados e intrigas palaciegas en la Corea del Siglo XVIII. Fue creada por Kim Eun-hee, una coreana con cara de no haber roto un plato, pero que no duda en recurrir a la violencia y en mezclar sangre y vísceras con códigos de honor y patéticos secundarios cómicos. Una pequeña joya dentro del catálogo de Netflix.

