Óscar Casas y Ana Jara atracan un banco después de hacer 'match' en 'Me has robado el corazón'

En una era definida por la inmediatez y la hiperconexión, el amor es cada vez más un algoritmo, un 'swipe' a la derecha o un 'match' confirmado: el romance se ha mudado de manera irrevocable a la pantalla. Hoy, millones de personas en todo ... el mundo, incluidos más de cuatro millones en España, confían sus esperanzas de pareja no a la suerte del destino, sino a la eficiencia de las aplicaciones de citas. Este auge digital ha reescrito las reglas de la seducción, forzando un debate generacional sobre si la velocidad y la aparente sobreabundancia de opciones complican o facilitan la búsqueda de un vínculo duradero.

Es en este contexto de «amor líquido», Óscar Casas y Ana Jara son los protagonistas de 'Me has robado el corazón', la nueva comedia romántica y road movie de la aclamada directora Chus Gutiérrez. La cinta, inspirada en una historia real de Estados Unidos, lanza a sus personajes -Eric y Vera- a una huida improvisada por la pintoresca Galicia después de un robo que Eric cometió en Madrid. El único nexo que los une es la chispa de un encuentro casual propiciado por una aplicación de citas, en la que Eric buscaba a un cómplice para poder escapar. La cinta llegará a los cines españoles el 5 de diciembre y, tras su estreno en salas, la comedia romántica estará disponible en Prime Video.

«Primero tendría que conocer a la chica durante seis meses, y luego ya, me suscribo» Óscar Casas

Cuando se les plantea la pregunta central de la trama -si se atreverían a imitar a sus personajes y subirse a un coche con un desconocido a través de una aplicación-, las respuestas de los actores dibujan el contraste entre la audacia y la cautela de su generación. Jara, que interpreta a la espontánea Vera, sonríe y abraza la aventura: «Si estoy saturada con la vida y de repente viene un muchacho como este y me dice, 'oye, ¿vamos a un fin de semana?', pues para adelante, ¿no?». Casas, sin embargo, se muestra más prudente, encapsulando la cultura de la revisión constante: «Yo diría, no. Primero tendría que conocerla durante seis meses. Seis meses de prueba, y luego ya me suscribo».

Ana Jara y Óscar Casas en 'Me has robado el corazón' sony pictures

La conversación inevitablemente vira hacia el papel de las plataformas digitales. Jara confiesa su inclinación por la tradición: «No soy partidaria, a mí me gustaría conocer a la gente de una forma un poco más tradicional». Sin embargo, reconoce su potencial, citando casos de éxito: «También pueden ocurrir historias de amor preciosas, y seguro que las hay». Casas confirma esta realidad: «Yo conozco a una pareja que están casadas y se conocieron por Tinder», dice, y añade un matiz generacional: «Todo ocurre más rápido, es verdad, pero luego, al momento que se crea el vínculo, la aplicación pasa a un segundo plano y eso es lo que tú construyes con esa persona».

Una generación que anhela el compromiso

«Yo creo que es una cosa generacional y la inmediatez que exigimos de alguna forma, creo que la culpa la tiene el móvil», menciona Jara. Casas añade que la tecnología ha abierto un universo de posibilidades amorosas que antes no existían: «Antes conocías a la chica de tu pueblo y poca opción tenías más, que ahora tenemos, pues gracias a las redes sociales, una amplia... Puedes conocer a alguien de Murcia y enamorarte con Instagram y quedas y sois pareja. Todo es mucho más rápido y fácil».

Al abordar el compromiso, la reflexión se profundiza sobre las dificultades de la estabilidad. Casas es tajante: «Sin duda creo que es difícil comprometerse y aguantar y luchar». Pero en este panorama acelerado, surge un dato sorprendente: Casas menciona haber leído que la generación que viene detrás de ellos (los jóvenes de 15 a 17 años) está buscando justamente lo contrario: «Son la generación que más se quiere casar y sus papás no están casados».

El actor ve esta tensión como un ciclo constante: «Vemos algo, vemos nuestra generación de arriba y queremos luchar contra ello». Los actores coinciden en que la película de Chus Gutiérrez se inserta en un claro renacimiento del género. Casas percibe que este auge se da principalmente en plataformas, lo que le lleva a un ruego: «Hay que animar a que la gente vaya también a ver comedias románticas al cine, no solo a lo mejor películas así como de ciencia ficción». Jara lo atribuye a un deseo colectivo: «Cuando carecemos de algo queremos que vuelva».