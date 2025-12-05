Suscríbete a
Óscar Casas y Ana Jara atracan un banco después de hacer 'match' en 'Me has robado el corazón'

Inspirada en un hecho real ocurrido en EE.UU., la cinta sigue a Eric, un joven ingeniero que engaña a Vera, conocida en una app de citas, para que le ayude a huir a Galicia tras robar un banco en Madrid

Ana Jara y Óscar Casas en 'Me has robado el corazón'
Ana Jara y Óscar Casas en 'Me has robado el corazón'

Carmen Burné

En una era definida por la inmediatez y la hiperconexión, el amor es cada vez más un algoritmo, un 'swipe' a la derecha o un 'match' confirmado: el romance se ha mudado de manera irrevocable a la pantalla. Hoy, millones de personas en todo ... el mundo, incluidos más de cuatro millones en España, confían sus esperanzas de pareja no a la suerte del destino, sino a la eficiencia de las aplicaciones de citas. Este auge digital ha reescrito las reglas de la seducción, forzando un debate generacional sobre si la velocidad y la aparente sobreabundancia de opciones complican o facilitan la búsqueda de un vínculo duradero.

