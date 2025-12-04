'Eternity', una mirada singular sobre la vida en el más allá con Elizabeth Olsen

Una vida, dos amores y siete días para decidir con quién pasar la eternidad: esta es la premisa de 'Eternity', la película que A24 estrenará en los cines españoles este 5 de diciembre y que llegó a Europa precedida por la recepción positiva que ... obtuvo en su estreno en el Festival de Toronto. Bajo esa idea aparentemente ligera, la cinta dirigida por David Freyne construye un relato que se adentra en un más allá concebido como un espacio de tránsito, una estación donde las personas recién fallecidas deben elegir su destino definitivo entre un catálogo inabarcable de eternidades posibles. Lejos de presentarse como un ejercicio de simple fantasía, la película combina el humor con una reflexión sobre aquello que permanece cuando la vida de carne y hueso ha quedado atrás.

Freyne explicó que su implicación en el proyecto, una vez leído el primer guion de Patrick Cunnane, nació de un impulso inmediato. «Tuve una reacción instintiva y emocional ante la esencia de la historia, que me puso el cerebro a mil por hora», dijo, y detalló que desde el primer momento imaginó El Cruce, ese escenario central en el que transcurre la película, como «un centro burocrático brutalista que acoge una caótica expo-turismo de eternidades». Según explicó, le interesaba que la película se convirtiera en «una celebración del amor en sus múltiples formas», y que permitiera observar «cómo cambia nuestra idea del amor con el paso del tiempo», de modo que el espectador pudiera sumergirse en «la imposible elección de una mujer dividida entre dos hombres que, en diferentes momentos de su vida, lo fueron todo para ella».

Elisabeth Olsen y Callum Turner

La interpretación de esa mujer, Joan, recae en Elizabeth Olsen, que en una entrevista con la prensa en la que participó ABC subrayó que esta historia «no es un triángulo amoroso cualquiera, porque Joan tiene que tomar una decisión sobre el amor que trasciende del marco normal del tiempo y las circunstancias terrenales», una premisa que exige un equilibrio entre nostalgia, incertidumbre y la confrontación con aquello que pudo haber sido. Olsen explicó que, junto a Miles Teller, que hace el papel de su marido de toda una vida, Larry, y que también participó en la entrevista, trabajó para reflejar la naturalidad de un matrimonio que ha convivido durante décadas, y comentó que ambos se esforzaron por mostrar «la desenvoltura natural de su relación, lo compenetrados que están con la forma de pensar del otro».

El otro eje emocional procede del personaje interpretado por Callum Turner, Luke, primer amor de Joan y cuya muerte prematura lo ha mantenido esperándola al otro lado durante años. Turner definió la película como «una comedia visualmente impresionante, brillante, cuyos personajes experimentan un carrusel de emociones», y afirmó que se trata «del tipo de película que le gusta a todo el mundo, pero que todo el mundo dice que ya nadie hace». Su personaje encarna la fuerza persistente del primer amor, tal y como lo recuerda alguien que no tuvo la oportunidad de prologarlo en el tiempo.

Freyne explicó que para él «era fundamental que, por desgarradora que fuera la elección para Joan, realmente no hubiera respuesta correcta o incorrecta. No hay buenos ni malos. Me encanta la idea de que el público discuta si su decisión es o no la adecuada».

Algunas imágenes de 'Eternity'

Teller, por su parte, declaró que la historia le llamó la atención desde la primera lectura. «'Eternity' ha sido uno de los guiones más divertidos que he leído en mi vida, eso me emocionó», dijo, y aseveró que para preparar el papel, se fijó en la relación de sus propios abuelos. «Pensé mucho en su relación, y antes de empezar la producción, me dediqué a observarlos, tratando de captar su dinámica». Añadió que lo que más le impresionó es que su abuelo «siempre ha estado dispuesto a sacrificarse por su esposa», un rasgo que trasladó a la interpretación de Larry.

Encontrar el tono

A la hora de definir el tono, Teller destacó que, pese a ser una comedia, no quería que pareciera liviana o trivial en un entorno donde los personajes se enfrentan a decisiones de enorme trascendencia, y reflexionó sobre la vigencia del triángulo amoroso como herramienta narrativa, afirmando que «no es algo nuevo», y que el conflicto entre dos posibles caminos vitales ha estado presente en el arte desde hace siglos.

Olsen, por su parte, explicó que, para que la película funcionara, era esencial presentar todas las opciones de manera equilibrada, convencida de que el espectador debe sentir que ninguna elección resulta evidente. También abordó el modo en que la película invita a pensar en las vidas posibles desde la perspectiva de la memoria, y comentó, en tono personal, que «mi mejor momento fueron los doce años», al recordar un período particularmente feliz de su infancia.

Freyne, por su parte, reconoció que la posibilidad de abordar este género le permitía cumplir un deseo largamente acariciado. Explicó que «toda mi vida he soñado con hacer comedias románticas al estilo de Lubitsch, Wilder y Sturges», y que fue precisamente esa tradición la que le permitió concebir 'Eternity' como un relato que combina artificio, humor y un trasfondo emocional. También recordó la libertad creativa que le concedieron los productores, al afirmar que «fueron increíblemente amables al invitarme a participar como coguionista y director» y que «daba igual lo extrañas que fueran las ideas que aportaba o lo fundamentales que fueran los cambios… me apoyaron con todas sus fuerzas y eso me dio una confianza fuera de lo normal».