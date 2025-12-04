Suscríbete a
'Eternity', una mirada singular sobre la vida en el más allá con Elizabeth Olsen

ABC habla con el equipo de la película, que se estrena este viernes en los cines

Elizabeth Olsen, Miles Teller, Callum Turner en 'Eternity'
Una vida, dos amores y siete días para decidir con quién pasar la eternidad: esta es la premisa de 'Eternity', la película que A24 estrenará en los cines españoles este 5 de diciembre y que llegó a Europa precedida por la recepción positiva que ... obtuvo en su estreno en el Festival de Toronto. Bajo esa idea aparentemente ligera, la cinta dirigida por David Freyne construye un relato que se adentra en un más allá concebido como un espacio de tránsito, una estación donde las personas recién fallecidas deben elegir su destino definitivo entre un catálogo inabarcable de eternidades posibles. Lejos de presentarse como un ejercicio de simple fantasía, la película combina el humor con una reflexión sobre aquello que permanece cuando la vida de carne y hueso ha quedado atrás.

