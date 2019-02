Cinco actores que se hicieron con el Oscar en su primera nominación

Actualizado 22/02/2019 a las 10:55

Un Oscar es el mayor reconocimiento que un actor puede conseguir tras un trabajo bien hecho. Son muchos los que necesitaron varias nominaciones para hacerse con la preciada estatuilla, como Leonardo DiCaprio, que no la ganó hasta su quinta mención; u otros que, como Meryl Streep, cuentan con demasiadas nominaciones como para acordarse de todas ellas, pero no con tantos galardones. Pero Lady Gaga, Rami Malek, Adam Driver, Olivia Coldman o Yalitza Aparicio podrían corren una suerte totalmente distinta y sumarse a la acotada lista de actores que se llevaron la estautilla a casa gracias a su primera nominación.

Barbra Streisand fue una de esas afortunadas. Tras una exitosa carrera como cantante durante los años sesenta, debutó en 1968 como actriz con el musical «Funny Girl», película que le valió su primera nominación y su primer Oscar como mejor actriz. Este papel consolidó su carrera cinematográfica y desde entonces protagonizó películas como «Hello, Dolly!», «The Way We Were» y «A Star Is Born», película que le valió su segundo Oscar y por cuyo remake Lady Gaga opta a hacerse con la estatuilla este año.

Julie Andrews es otro de los nombres que aparecen en la lista. La actriz acaba de perder el papel protagonista de la versión cinematográfica de «My fair lady», el cual se quedó Audrey Hepburn, cuando fue elegida para protagonizar su segunda película: «Mary Poppins», donde interpreta a una extravagante institutriz que baja de las nubes empleando su paraguas como paracaídas. El filme, además de convertirse en un clásico de Disney, le sirvió para hacerse con Oscar y el Globo de Oro a la mejor actriz.

A Marlee Matlin solo le hizo falta una nominación para proclamarse como la mejor actriz de 1986 gracias a su actuación en su debut cinematográfico «Hijos de un dios menor». De hecho, no vuelto a ser candidata a la estatuilla ya que centró su carrera en las ficciones como «El ala oeste de la Casa Blanca», «Mujeres desesperadas», «Seinfeld» y «Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales».

Haing S. Ngor, pese a haberse formado para ser cirujano y ginecólogo, consiguió llevarse un Oscar como mejor actor de reparto por su primera película: «Los Gritos del Silencio», que relataba las experiencias de tres periodistas durante el régimen de los Jemeres Rojos de Camboya. El chino conocía muy bien el régimen ya que sufrió represalias por su origen y se vio obligado a ocultar su formación. Pese a sus intentos por huir, fue apresado en un campo de concentración junto a su esposa. Tras la caída de los Jemeres Rojos, trabajó como médico en un campo de refugiados en Tailandia, y poco después viajó a Estados Unidos donde terminó desarrollando su talento como actor.

Si te han sorprendido las historias anteriores, Anna Paquin te dejará sin habla. La actriz canadiense-neozelandesa, a quien puede que hayas visto en la trilogía de «X-Men» o «True Blood», es la segunda ganadora más joven de un Oscar en la historia, solo por detrás de Tatum O'Neal (quien también lo consiguió con su primera nominación). Paquin fue elegida para interpreta a Flora en «The Piano» entre más de 1.000 niñas actrices casi por error. La pequeña fue a acompañar a su hermana.