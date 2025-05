Pedro Ruiz va al cine a ver 'The Brutalist' y opina sin filtros sobre la película de Adrien Brody: «Con todo respeto...»

La cuenta atrás para los Premios Oscar 2025 ya ha comenzado y, aún con mucha incertidumbre, son muchas las películas que se desmarcan como favoritas a un mes de que se celebre el evento. A la espera de conocer quiénes de entre los nominados se llevarán los prestigiosos galardones en la gala del próximo domingo 2 de marzo, la carrera por convertirse en la mejor cinta del año está más ajustada que nunca.

Las últimas polémicas que han envuelto a Karla Sofía Gascón y su 'Emilia Pérez', la cinta más nominada de cara a los galardones del cine internacional ─está presente en 13 candidaturas┴, han hecho que otros nombres algo más escondidos comiencen a sonar para llevarse algunas de las estatuillas más importantes. Entre ellas, algunas como 'Wicked' (10 nominaciones), 'A Complete Unknown' (8 nominaciones) o 'Cónclave' (8 nominaciones), que aspiran a disputarse las máximas categorías.

Sin embargo, si hay una de ellas que parece encaminada a recoger los grandes galardones, esa es 'The Brutalist' (10 nominaciones). La película, dirigida y producida por Brady Corbet, se ha convertido en una de las preferidas por el público y los expertos y parece que, si todo sigue lo previsto, otorgará también a su protagonista, Adrien Brody, el que sería el segundo Oscar a Mejor actor protagonista de su carrera.

El argumento del filme sigue la vida del visionario arquitecto de origen judío László Toth (Adrien Brody) que, huyendo de la Europa de la posguerra, desembarca en Estados Unidos para reconstruir su vida. Separado de su esposa Erzsébet, obligada a permanecer en Hungría, este se establece en Pensilvania, donde se le presenta la oportunidad de su vida: un adinerado empresario industrial, Harrison Lee Van Buren (Guy Pearce), le encarga a László el diseño de un ambicioso monumento. Allí descubrirá que todo el poder tiene un precio a pagar.

La opinión de Pedro Ruiz sobre 'The Brutalist'

A pesar del éxito que ha cosechado desde su estreno en las carteleras españolas hace apenas una semana, lo cierto es que a los aplausos que ha recibido no se han sumado todos los expertos en cine. Es el caso del actor Pedro Ruiz, auténtico amante del Séptimo Arte, que acudió a la gran pantalla hace unos días a ver 'The Brutalist' y que no quedó demasiado contento tras presenciar las casi cuatro horas de metraje.

Como viene siendo ya habitual, el presentador no ha dudado en publicar en sus redes sociales su más sincera opinión sobre la cinta que aspira a ganar el Oscar a Mejor Película. «Vi 'Brutalista'. Muy trabajada, interpretada y producida. Mezcla muchas cosas», ha comenzado explicando a través de su cuenta de X (antes Twitter), mostrando algunos de los aspectos más positivos de la cinta.

Vi BRUTALISTA. Muy trabajada, interpretada y producida.Mezcla muchas cosas. Para mí es demasiado larga.Y con todo respeto... a mí no me gustó mucho. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) February 1, 2025

Sin embargo, a pesar de ello, el ritmo de la película protagonizada por Adrien Brody no convenció en absoluto a Pedro Ruiz: «Para mí es demasiado larga. Y con todo respeto... a mí no me gustó mucho», ha sentenciado el experto en cine sobre el exitoso proyecto de Brady Corbet, nominado a 10 de las famosas estatuillas.