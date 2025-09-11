Suscríbete a
ABC Cultural
Crítica de 'Eddington' (**): Una sátira americana que termina en los cerros de Úbeda

Hay humor, mordacidad, dardos hasta que la película se acuerda de que es de Ari Aster y se embrutece

Joaquin Phoenix y Pedro Pascal
Oti Rodríguez Marchante

Como Ari Aster es un director con mucho predicamento entre las nuevas generaciones de cinéfilos, es muy probable que haya un gran número de sus seguidores que esperen esta película suya, que es la última. Pues aquí está. Pasó antes por el Festival ... de Cannes sin apenas ruido y sin que diera la impresión de que Aster es el gran renovador del cine de terror, título que le puede caducar si no renueva algo en la próxima. 'Eddington' no es, exactamente, una película de terror, aunque se dirija en su segunda mitad hacia tierras terroríficas. Podría parecer más un wéstern y lo que mejor se aprecia en ella, al menos en esa primera parte, es su voluntad de ser satírica con aquellos días del covid, mascarillas, aplausos y delaciones.

Sobre el autor Oti Rodríguez Marchante

Crítico de cine en ABC

