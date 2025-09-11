Crítica de 'Eddington' (**): Una sátira americana que termina en los cerros de Úbeda

Como Ari Aster es un director con mucho predicamento entre las nuevas generaciones de cinéfilos, es muy probable que haya un gran número de sus seguidores que esperen esta película suya, que es la última. Pues aquí está. Pasó antes por el Festival ... de Cannes sin apenas ruido y sin que diera la impresión de que Aster es el gran renovador del cine de terror, título que le puede caducar si no renueva algo en la próxima. 'Eddington' no es, exactamente, una película de terror, aunque se dirija en su segunda mitad hacia tierras terroríficas. Podría parecer más un wéstern y lo que mejor se aprecia en ella, al menos en esa primera parte, es su voluntad de ser satírica con aquellos días del covid, mascarillas, aplausos y delaciones.

El argumento ocurre en un pequeño pueblo de Nuevo México y durante la pandemia, y lo mejor es el retrato de personajes, un sheriff asmático y reacio a ponerse la mascarilla (Joaquin Phoenix); su mujer (Emma Stone), conspiranoica y traumatizada por un asunto sexual cuando aún era menor, y un alcalde (Pedro Pascal) legalista y populista. Hay humor, mordacidad, dardos hasta que la película se acuerda de que es de Ari Aster y se embrutece entre persecuciones, violencia chocante, escenas alargadas, próximas al ridículo y supuestamente encaminadas a criticar la empanada americana, aunque por su desfachatez y reiteración cuesta tomársela en serio. Como es natural, Joaquin Phoenix está brillante y entregado a su personaje, de Pedro Pascal y Emma Stone poco se puede decir.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Ver comentarios (0) Reportar un error