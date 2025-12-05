Chris Pratt descubrirá de la mano de Paula Ortiz los secretos de la tumba de San Pedro

Suscríbete a
Chris Pratt, en la Basílica de San Pedro
Chris Pratt, en la Basílica de San Pedro Af Films
Ángel Gómez Fuentes

Ángel Gómez Fuentes

Corresponsal en Roma

Chris Pratt, una de las estrellas más reconocibles de Hollywood, ha dejado por unos días los focos y los grandes decorados para adentrarse en un escenario muy distinto, cargado de memoria: las entrañas, el subterráneo de la Basílica de San Pedro. Allí, entre pasadizos ... estrechos y muros que rezuman historia, rueda a las órdenes de Paula Ortiz un documental que quiere acercar al gran público, con una mirada nueva, la historia de la tumba del apóstol Pedro. La producción -un trabajo conjunto de Vatican Media, la Fábrica de San Pedro y la española AF Films- verá la luz en 2026, coincidiendo con los cuatrocientos años de la consagración de la actual Basílica.

Ángel Gómez Fuentes

Corresponsal en Roma.

Ángel Gómez Fuentes

