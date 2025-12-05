Chris Pratt descubrirá de la mano de Paula Ortiz los secretos de la tumba de San Pedro

Chris Pratt, una de las estrellas más reconocibles de Hollywood, ha dejado por unos días los focos y los grandes decorados para adentrarse en un escenario muy distinto, cargado de memoria: las entrañas, el subterráneo de la Basílica de San Pedro. Allí, entre pasadizos ... estrechos y muros que rezuman historia, rueda a las órdenes de Paula Ortiz un documental que quiere acercar al gran público, con una mirada nueva, la historia de la tumba del apóstol Pedro. La producción -un trabajo conjunto de Vatican Media, la Fábrica de San Pedro y la española AF Films- verá la luz en 2026, coincidiendo con los cuatrocientos años de la consagración de la actual Basílica.

El propio Pratt, que nunca ha ocultado su fe cristiana, reconoce que el proyecto le ha sorprendido y sobrecogido. Caminar bajo el peso de veinte siglos de historia, entre muros que aún conservan huellas de quienes veneraron a Pedro en los primeros tiempos del cristianismo, ofrece una experiencia única. Es una puerta que muy raramente se abre a las cámaras. «Es un honor extraordinario. La historia de San Pedro es fundamental para la fe cristiana, y estoy profundamente agradecido por la confianza y el acceso que se me ha concedido para ayudar a llevar su legado a la pantalla», confesaba el propio Pratt a los medios, visiblemente emocionado.

Si la presencia de Chris Pratt asegura el impacto mediático global, la elección de la persona que dirigirá este proyecto sin precedentes tendrá una profunda sensibilidad artística. Se trata de la realizadora, guionista y productora española Paula Ortiz, que saltó a la primera línea del cine con 'De tu ventana a la mía'. Su consagración fue con 'La novia' (2015), una adaptación libre de 'Bodas de sangre', de Federico García Lorca, con la que logró doce nominaciones para los Goya. Su cine no se limita a contar hechos; busca la belleza en cada encuadre. Recientemente, ha explorado la figura de Santa Teresa de Jesús en la película 'Teresa' (2023), lo que demuestra su familiaridad y sensibilidad para abordar temáticas espirituales y místicas sin caer en los tópicos.

En busca del sepulcro

El filme, con guion del experto vaticanista Andrea Tornielli, se adentra en el pescador de Galilea que, según la tradición, encontró en Roma su último destino. Las fuentes antiguas sitúan su martirio en la colina del Vaticano, en la época de Nerón. Allí fue enterrado discretamente, en un pequeño sepulcro que, con el paso de los años, empezó a atraer a quienes querían reposar junto al líder espiritual de la comunidad cristiana.

Ese deseo dejó una huella física que aún hoy puede recorrerse: dentro de la necrópolis se conservan mausoleos familiares, frescos, mosaicos, nombres grabados en mármol y sencillas inscripciones que hablan de la vida cotidiana de los primeros creyentes. Son espacios diminutos, a veces apenas iluminados, pero cargados de una fuerza que sorprende por su autenticidad. Chris Pratt guiará al espectador por ese escenario.

Con el tiempo, la fama del lugar fue creciendo. Y en el siglo IV, cuando el Emperador Constantino decidió levantar la primera gran basílica cristiana, ordenó nivelar la colina y construir el templo exactamente sobre ese punto de veneración. La tumba, protegida durante siglos, quedó en el corazón del edificio. Esa elección marcó para siempre la arquitectura del Vaticano: todavía hoy, el altar mayor de la Basílica de San Pedro se alza justo encima de ese emplazamiento.

Necrópolis

Aunque la tradición mantenía viva la memoria del lugar, la arqueología no entró realmente en juego hasta el siglo XX. En 1939 comenzaron excavaciones que revelaron la necrópolis casi intacta. Aquellos trabajos, envueltos en discreción por la guerra, condujeron en 1950 al anuncio del Papa Pío XII: se había localizado la zona del sepulcro atribuida a Pedro.

La historia tuvo un nuevo capítulo en los años 60, cuando estudios posteriores permitieron identificar restos humanos que, según varios análisis, podrían corresponder al apóstol. Pablo VI, en 1968, declaró con emoción contenida que se habían encontrado los restos mortales del Apóstol: «Las reliquias de Pedro -dijo el Papa- han sido identificadas de un modo que podemos considerar convincente. Tenemos motivos para creer que se han hallado los pocos, pero sacrosantos, restos mortales del Príncipe de los Apóstoles». Desde entonces, la investigación ha continuado, y aunque no todos los especialistas coinciden en cada detalle, el consenso sobre la ubicación de la tumba es firme.

Ese diálogo entre ciencia, tradición y memoria es uno de los ejes del documental. No se trata solo de mostrar huesos o piedras antiguas, sino de contar cómo generaciones enteras han buscado, en un mismo punto de Roma, el hilo que los une con el primer líder de la Iglesia.

Noticia Relacionada El Cachorro se despide de la basílica De San Pedro Javier Macías El crucificado abandonó pasadas las cuatro de la tarde la capilla de San Pío X, junto a la Esperanza de Málaga para ir al tinglado desde el que saldrá este sábado en procesión

El estreno, previsto para 2026, coincidirá con las celebraciones del cuarto centenario de la basílica. Y aspira a algo más que a enseñar imágenes singulares: De la mano de Pratt y de la zaragozana Ortiz se quiere devolver al espectador la sensación de misterio, de humildad y de grandeza que se experimenta al bajar por los pasillos silenciosos donde, según la tradición, reposa Pedro. Un viaje que promete emocionar tanto al creyente como al mero espectador curioso e interesado en la historia y el arte.