Apple TV+ anuncia 'Mr. Scorsese', la íntima serie documental sobre el maestro del cine

El próximo 17 de octubre, Apple TV+ lanzará 'Mr. Scorsese', una ambiciosa serie documental de cinco episodios que promete adentrarse en la vida, la mente y el arte de uno de los directores más influyentes y venerados de la historia del cine: Martin Scorsese. Dirigida por la cineasta Rebecca Miller, reconocida por su sensibilidad y profundidad en filmes como 'She Came to Me' y 'Personal Velocity', esta producción presenta un acceso sin precedentes a los archivos privados del director, así como entrevistas exclusivas con quienes han sido sus amigos, colaboradores y familiares a lo largo de su prolífica carrera. Miller describe la producción como «el sueño de cualquier cineasta».

Martin Scorsese es, sin duda, un nombre fundamental en el panorama cinematográfico mundial. Desde sus primeros cortometrajes como estudiante en la Universidad de Nueva York, hasta sus clásicos que han marcado a generaciones ('Taxi Driver', en 1976; 'Goodfellas', en 1990; 'Infiltrados' en 2006, por solo nombrar algunos), su trabajo se ha caracterizado por una visión intensa, una exploración profunda de la condición humana y un estilo visual y narrativo inconfundible. Sus cintas han indagado temas universales como la culpa, la redención, la violencia y la dualidad entre el bien y el mal, siempre con una sensibilidad única que lo ha llevado a ser admirado tanto por críticos como por públicos en todo el mundo.

La serie documental 'Mr. Scorsese' traza la trayectoria artística del cineasta y revela cómo sus experiencias personales y su entorno (un neoyorquino hijo de inmigrantes italianos) moldearon su obra y su mirada. Desde sus influencias en el cine clásico hasta su pasión por el jazz y la música rock, la serie explora los aspectos menos conocidos de su vida, así como las luchas y los triunfos que marcaron su camino.

Uno de los aspectos más destacados del documental es la apertura y sinceridad con que Scorsese y sus allegados hablan sobre su carrera y su legado. Entre los entrevistados figuran leyendas como Robert De Niro,Leonardo DiCaprio, Steven Spielberg, Mick Jagger,Sharon Stone,Jodie Foster, y su esposa Helen Morris, junto con su círculo íntimo de amigos y colaboradores creativos como Thelma Schoonmaker y Paul Schrader. Estas voces aportan una mirada rica y multifacética que permite entender no solo al artista, sino también al hombre detrás de la cámara.

Rebecca Miller, quien ha estado al frente de la dirección del proyecto, declaró: «Este documental es el sueño de cualquier cineasta. Haber tenido acceso a tantas leyendas, desde Marty hasta sus colaboradores más cercanos y su familia, ha sido un honor inmenso. Creo que 'Mr. Scorsese' resonará tanto con los fans dedicados de Marty como con cualquiera que haya enfrentado el fracaso y continuado persiguiendo sus sueños». Miller también adelantó que la serie incluye una historia inédita sobre el icónico 'Taxi Driver', revelando las dificultades que tuvo Scorsese para proteger la integridad artística del filme y llevarlo a la pantalla, a pesar de las presiones comerciales y creativas.

Mr. Scorsese es una producción de Round Films y Expanded Media, con la colaboración de LBI Entertainment y Moxie Pictures. El equipo detrás del proyecto incluye a productores ejecutivos como Damon Cardasis, Cindy Tolan y Rick Yorn, quienes, junto con Miller y otros colaboradores, han trabajado para que esta serie sea un tributo auténtico y emocionante a uno de los grandes maestros del cine.

Este estreno se suma a la ya amplia celebración del legado de Martin Scorsese, un director cuya influencia se extiende más allá de sus películas, impactando la cultura cinematográfica global y la manera en que entendemos el arte audiovisual. La cinta invita a revivir su obra, sino también a conocer al hombre que, con pasión y determinación, ha dado forma a algunas de las historias más poderosas del séptimo arte.