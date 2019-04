International Jazz Day Madrid llena la ciudad de conciertos y conferencias Se celebra del 26 de abril al 5 de mayo en las salas de La Noche en Vivo, Escuelas Municipales de Música y Danza, tiendas especializadas y escuelas de baile

La programación musical de conciertos del International Jazz Day Madrid 2019 recalará en once salas de La Noche en Vivo y en otros espacios escénicos, en una variada propuesta que se desplegará desde el jazz más clásico al más moderno, con artistas consagrados y nuevas figuras, nacionales e internacionales, y gran presencia femenina, en, por ejemplo, voces tan destacadas como las de Kandace Springs (30 de abril en Clamores), Sheila Jordan (30 de abril y 1 de mayo en Bogui Jazz), Erin Corine (4 de mayo en Clamores), Sheila Blanco (con la Mad Sax Big Band, presentando "Swighits" el 27 de abril en el Café Berlín) o TJ Jazz y su espectáculo "Sings Billie Holiday" (26 y 27 de abril en Bogui Jazz).

Grandes nombres como el del músico de jazz español más reconocido internacionalmente, Jorge Pardo (27 de abril en Galileo Galilei), Dave Liebman (3 de mayo en Bogui Jazz), Pedro Ojesto (4 de mayo en el Café El Despertar), Mark Lettieri (29 de abril en Clamores) y el brasileño Amaro Freitas (1 de mayo en Clamores) o grupos tan reconocidos como Cosmosoul (con su jam en BarCo el 28 de abril), ¡Zas! Trío (27 de abril en Café El Despertar), Cuarteto Europa (2 de mayo en Bogui Jazz), Fatbeat! (3 de mayo en El Junco) o la banda de jazz más longeva de España, que ahora celebra su 50 aniversario, Canal Street Jazz Band (4 de mayo en Bogui Jazz) llenarán el cartel de diversidad y virtuosismo.

Las big bands, máxima expresión de la espectacularidad del jazz, también tendrán cabida en la programación, con extraordinarias y variadas propuestas como las de WSA Big Band & WS3G Big Band (27 de abril en Galileo Galilei), Locomotora Big Band (27 de abril en Moe), CMQ Big Band (1 de mayo en Clamores), AP Big Band feat. Javier Botella (3 de mayo en Clamores), Re Big Band (5 de mayo en El Intruso) o la jovencísima Creativa Junior Big Band (27 de abril en Bogui Jazz).

Junto a ellos, variadas propuestas en lo estilístico como la de Lucía Rey Trío (26 de abril en Café Berlín y 29 de abril en Bogui Jazz), The Breitners (26 de abril en Marula Café), los americanos Josh Dion Paris Monster (2 de mayo en Clamores), Guitarristas On Fire (4 de mayo en Bogui Jazz) o JVera Quartet (5 de mayo en Clamores) mostrarán la actualidad de este género.

La fusión de jazz y flamenco será otra de las claras apuestas del International Jazz Day Madrid con los conciertos en Casa Patas de José Barrios y Toñi Estepa (26 y 27 de abril) y de Mónica Fernández y Cristian Pérez (con Aroa Fernández como invitada, del 29 de abril al 4 de mayo).

Conferencias

Con motivo del International Jazz Day Madrid 2019 se celebrarán una serie de conferencias en el Espacio Cultural JAZZYMAS y El Intruso, entre otras localizaciones, y que abarcarán desde un homenaje a uno de los sellos más importantes de jazz como es Blue Note que celebra su 80 aniversario y en el que se hará un recorrido musical por sus más importantes artistas desde su nacimiento hasta la actualidad impartida por el músico Alexis Andral; una conferencia sobre Africa y sus influencias ineludibles en el jazz desde una perspectiva antropológica e histórica impartida por Enrique de Alva; una conferencia sobre la internacionalidad del jazz en el auditorio de la Escuela Creativa de Músicas en la que su conferenciante el historiador de jazzFernando Ortiz de Urbina nos explicará que esa internacionalidad es un rasgo desde sus orígenes, y que ese flujo de ideas musicales perdura hasta nuestros días; Un viaje por el jazz de los años 40 con la conferencia "Los Años 40: más allá del bebop", en la que se hará un recorrido por músicas menos transitadas; Una charla sobre literatura y jazz con el flamante ganador del Premio Ramos Opticos al mejor relato de jazz del Festival de Jazz de Palencia 2019 con su autor Juan José Flores y regalo del libro para todos los asistentes cortesía de la editorial Menoscuarto; y no podíamos olvidar el papel fundamental de la mujer en el jazz con un homenaje a la pianista, arreglista y compositora Carla Bley con la presentación del libro "Carla Bley" de Amy C. Beale, una biografía sobre su vida y un recorrido de su trayectoria musical y la presentación del libro "Una chica sin suerte" de la escritora y periodistaNoemí Sabugal, un relato novelado de la cantante Willie Mae "Big Mama" Thorton basado en su gira por Europa en el año 1965.

Así mismo, todos los amantes de esta música podrán disfrutar durante todo el IJD Madrid 2019 en este mismo espacio JAZZYMAS en la c/ Palma 28 de la exposición del ilustrador portugués Luis Alves: "Iconos de la música negra"; y de la exposición del fotógrafo Ernesto Cortijo Ballesteros: "Cécile Mclorin Salvant. Un milagro para el jazz vocal" y de un showcase del saxofonista Daniel Juárez presentando su nuevo álbum "Tales From Some Of Those Lands".

Además, el público podrá asistir a la conferencia "La mujer y el jazz" organizada por la Asociación de Mujeres Creadoras de Música en España (AMCE) y a la conferencia sobre Jazz del ciclo Cultura 19, que será emitida en directo por Radio 3.

El baile, como una de las expresiones más notables de la cultura en torno al jazz, tendrá una destacada presencia en la variada propuesta de actividades del International Jazz Day Madrid 2019. Diversas escuelas de baile y espacios culturales programan numerosas clases y bailes sociales que detallaremos a continuación.

En esta segunda edición del International Jazz Day Madrid, organizado por la asociación de salas La Noche en Vivo y promovido por el Ayuntamiento de Madrid, participarán diversas salas de conciertos, Escuelas Municipales de Música y Danza, tiendas especializadas y escuelas de baile, dotando de una variada programación a esta celebración.