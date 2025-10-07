Suscríbete a
ABC Premium

COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL

Vuelve a casa, vuelve

La imagen romántica del que retorna al hogar es poderosa y nos recuerda siempre al turrón de la Navidad

Yolanda Vallejo

Yolanda Vallejo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

DICEN que uno siempre termina regresando a los lugares donde fue feliz, porque no es lo mismo ir que volver, ya lo sabe. Y la gente vuelve, a casa. El dato es clarificador: mil quinientos andaluces vuelven a su tierra cada mes y no solo ... porque sientan la nostalgia del pasado, sino porque, por fin, sienten la llamada del futuro, sienten que hay presente, y vuelven para trabajar, para emprender, para afianzar las raíces en una tierra acostumbrada a la emigración, acostumbrada a la vieja imagen del emigrante con la maleta de cuadros, rumbo a Madrid, a Barcelona, a Alemania. Acostumbrada a que los jóvenes soñaran con marcharse de aquí a buscarse la vida «donde sea».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app