A Santiago Abascal no le ha hecho mucha gracia que la Conferencia Episcopal Española haya salido en defensa pública de la comunidad musulmana de Jumilla, en relación a la solicitud de un espacio público municipal, para la celebración de sus fiestas religiosas —algo que ya ... venían haciendo desde hacía cuatro años— y que, en esta ocasión, le ha sido denegada. Llega a sugerir, el líder de VOX, que la Iglesia española está comprada y que su falta de críticas al Gobierno se debe a las subvenciones públicas que recibe, directamente o a través de las organizaciones caritativas que atienden a los inmigrantes. No es la primera vez que topa con la iglesia la formación de Abascal, claro. Ya lo hizo contra el Papa Francisco —al que llamaba ciudadano Bergoglio—, criticó la tibieza de la curia española ante sus medidas contra el aborto o contra eutanasia, y lo ha hecho últimamente en relación a la resignificación del Valle de los Caídos, y la postura de los obispos españoles que han defendido el acuerdo alcanzado entre la Iglesia y el Gobierno para mantener el culto católico en la basílica de Cuelgamuros, despojando al recinto de su simbología franquista.

A Santiago Abascal le duele, sobre todo, la posición de la Iglesia española en materia de inmigración, empeñado como está en llevar adelante sus políticas migratorias tan contrarias, por otra parte, al mensaje del Evangelio. Porque no hay nada más incompatible con el ideario cristiano que las ideas y políticas de VOX, y esto no es una opinión mía, sino la constatación de que una cosa es predicar y otra dar trigo. ¿Cómo puede ser cristiano un partido que demoniza a los menores no acompañados y que pide la expulsión de seres humanos por el simple hecho de no tener recursos y ser extranjeros? «Porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis de beber; fui extranjero, y me acogisteis», dice san Mateo, recogiendo las palabras de Jesús: «en verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, tampoco lo hicisteis conmigo».

No parece que Abascal se haya leído el Evangelio, ni que tenga muy presentes las obras de misericordia, lo que sí parece es que les ha lanzado una advertencia a los obispos españoles, insinuando que si no ejercen su responsabilidad —la que le gusta a Abascal— «tendrán que dar cuentas ante otras personas o en otras instancias». Dice el líder de VOX que es el católico ◘—en fin— «pero me dedico a la política». Ahí ha dado en el clavo.

Porque ya sabemos qué es lo que pasa cuando la gente se dedica a la política. A Jesús de Nazaret los discípulos de los fariseos y los herodianos quisieron enfrentarlo con las autoridades romanas y con los líderes judíos, preguntándole por las obligaciones civiles y religiosas, sin éxito ninguno. Lo cuenta también Mateo en el Evangelio, pero tampoco creo que lo haya leído Abascal, porque no solo se trata de lo que es del César, sino de lo que es Dios.