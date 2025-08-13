Suscríbete a
ABC Premium

COMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL

Con la Iglesia han topado

No solo se trata de lo que es del César, sino de lo que es Dios

Yolanda Vallejo

Yolanda Vallejo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A Santiago Abascal no le ha hecho mucha gracia que la Conferencia Episcopal Española haya salido en defensa pública de la comunidad musulmana de Jumilla, en relación a la solicitud de un espacio público municipal, para la celebración de sus fiestas religiosas —algo que ya ... venían haciendo desde hacía cuatro años— y que, en esta ocasión, le ha sido denegada. Llega a sugerir, el líder de VOX, que la Iglesia española está comprada y que su falta de críticas al Gobierno se debe a las subvenciones públicas que recibe, directamente o a través de las organizaciones caritativas que atienden a los inmigrantes. No es la primera vez que topa con la iglesia la formación de Abascal, claro. Ya lo hizo contra el Papa Francisco —al que llamaba ciudadano Bergoglio—, criticó la tibieza de la curia española ante sus medidas contra el aborto o contra eutanasia, y lo ha hecho últimamente en relación a la resignificación del Valle de los Caídos, y la postura de los obispos españoles que han defendido el acuerdo alcanzado entre la Iglesia y el Gobierno para mantener el culto católico en la basílica de Cuelgamuros, despojando al recinto de su simbología franquista.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app