Suscríbete a
ABC Premium

ojo de halcón

El PP, ante el vértigo de caer

La pérdida de la mayoría absoluta no es inevitable, pero es una hipótesis verosímil

Teodoro León Gross

Teodoro León Gross

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En el Partido Popular andaluz necesitan asimilar que, según las leyes de la Física, lo que sube alcanza un punto máximo y después tenderá a caer. Y que según las leyes de la Política, la tendencia a caer nunca tarda demasiado en producirse. Los 58 ... escaños del PP en 2022 suponía alcanzar una cota muy alta, tal vez la cota máxima a la que aspirar, aunque no necesariamente. La ocupación ancha del carril central proporcionó mucha inercia para subir, pero ahora hay una resistencia sociológica por la derecha, como en todo el mundo occidental, que dispara a Vox hacia arriba y frena al PP. Hay líderes como Ayuso con más recursos para contrarrestar ese efecto peleándole espacios comunes; para Juanma Moreno está demasiado lejos de Vox para disputarle votantes seducidos por la oferta radical. Siete años en el poder también acaban por pesar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app