ojo de halcón

Los autobuses subvencionados del PSOE y la teta de Anabel

La crisis de los cribados, da combustible para este clima que ha ido a más con el debate de la sanidad

Teodoro León Gross

Mientras se llega hoy a la protesta por la crisis de los cribados en San Telmo, con autobuses puestos por el PSOE en los pueblos del entorno para nutrir el relato, hay dos imágenes que han marcado la semana: la tabla de estimación de voto ... del barómetro electoral andaluz (Centra) y 'la teta de Anabel' exhibida por la portavoz de Por Andalucía para denunciar la manipulación de los informes sanitarios. Tal vez no haya imágenes que valgan más que mil palabras, pero algunas resultan muy reveladoras.

