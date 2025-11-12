Suscríbete a
desde la cornisa

El primer rosco de Reyes, en tirantas

Desde aquí hago un ruego desesperado por intentar frenar esta carrera absurda por inaugurar la Navidad antes que nadie. Juro haber visto el primer rosco con el abanico aún en el bolso

Silvia Tubio

Silvia Tubio

Ahí estaba, metido en su envoltorio de cartón, flamante en primera línea de caja; para que a ningún cliente se le pase por alto que ya ha llegado al súper y se va a quedar una buena temporada. Se llama rosco de Reyes y su ... nombre no se construye sobre una metáfora. Es que es un dulce típico de Navidad y más concretamente del final de las fiestas, cuando la cabalgata ha pasado ya y toca esperar a que discurra la noche más emocionante del año. Pero al rosco, el apellido se le está quedando obsoleto porque bien podríamos rebautizarlo ya como la nueva tentación de otoño. Es una realidad incontestable que esa amenaza grave para la dieta se ha colado en nuestras vidas antes incluso de que el calendario ponga rumbo firme al invierno. Vamos, que ésta que escribe llevaba aún la tiranta puesta y el abanico en el bolso cuando se cruzó con el primero no hace mucho.

