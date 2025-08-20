Suscríbete a
Desde la cornisa

El ejemplo de Riaño

Estos días, un pueblo pelea por no desaparecer una segunda vez, como ocurriera hace 38 años

Silvia Tubio

Silvia Tubio

El 7 de julio de 1987, la Guardia Civil entraba en el pueblo leonés de Riaño para arrancar de raíz las últimas fuerzas vecinales que se habían atrincherado en sus casas para defender sus hogares, sus raíces, su historia. Riaño había sido sentenciado a muerte ... junto a otras ocho localidades del valle que iban a quedar sumergidas para siempre bajo las aguas de un embalse. La construcción la había iniciado Franco, pero llegó la muerte del dictador y el proyecto estaba paralizado. La entrada de la democracia se vivió en este bellísimo rincón leonés como una suerte de amnistía colectiva. Muchos creyeron que muerto Franco, también se acabaría con aquella mole de hormigón. Pero no hubo paz para estos leoneses que sufrirían la primera gran decepción de esos nuevos tiempos que se prometían felices. El gobierno de Felipe González siguió adelante y el valle de Riaño fue tomado para siempre por las aguas hace 38 años.

