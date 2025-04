La importancia del comino

A Magallanes le importaba un clavo la gesta que protagonizó, aunque no pudiera rematarla porque lo mataron en Mactán. El clavo era una especia tan valiosa, que el cargamento de la nao Victoria bastó para pagar el precio de aquello expedición. La primera circunnavegación de ... la Tierra fue el resultado de la búsqueda de una ruta que pudiera llevar a nuestros barcos hasta la isla de las especias sin pasar por el hemisferio portugués. De ahí la importancia de la frase que pronunció la portavoz -¿o hay que decir portavoza, aunque la palabra voz sea femenina?- de Esquerra Republicana de Cataluña en el ambón del Congreso durante el enésimo debate de investidura de Sánchez.

Cuando la diputada Bassa dijo que le importaba un comino la gobernabilidad de España, estaba situando su preocupación en lo más alto de la pirámide simbolista. Por eso las críticas que se han vertido sobre esta afirmación solo pueden salir de la boca podrida de la caverna que se opone al progreso de las naciones ibéricas, o de los pueblos carpetovetónicos, o de la realidad plurinacional: todo vale con tal de no decir el nombre de España. Sánchez va a tener como aliados a los que se preocupan tanto por su gobierno, que les importa un comino. Como el clavo le importaba a Magallanes. Exactamente igual.

La ironía está muy bien para sacar la cabeza del agujero durante un rato. Es imprescindible para respirar el aire fresco del humor. Pero luego se nos viene encima el pacto del que renegaba el propio Sánchez hace unas semanas, y todo se oscurece. Ese argumentario, y no la crispación que siempre se le adjudica a la derecha cuando protesta, es el principal lastre -que viene de Lastra- de este pacto que nos quieren vender como el mejor de los posibles cuando ellos lo negaban por activa, por pasiva y por perifrástica durante los meses, las semanas y los días previos al 10-N. Por no hablar de la difunta Susana Díaz, que hoy asiente ante el mismo pacto que quiso impedir derrocando a Sánchez de la Secretaría General del partido. Cosas veredes…

Así pues, que no resuciten al fantasma de la derechona, ni al dóberman que ahora guarda el chalé de Galapagar donde vive el que despreció al PSOE por formar parte de la casta con la que iban a acabar. Ya no quieren asaltar el cielo. Les basta con abrir la cerradura de la puerta del casoplón para alcanzar la gloria. A Sánchez le sucede algo similar. Ya puede dormir tranquilo con Iglesias en la Vicepresidencia: el insomnio nos lo ha pasado a los demás. Que se insulte al Rey, que se niegue la democracia en el país que él gobierna le da igual. Lo han llamado autoritario los mismos que lo apoyan. Por eso no les contesta. Porque le importa su posición más que todo lo demás. A Sánchez, la nación -término relativo para quien la representa- le importa lo mismo que a la diputada de Esquerra Republicana del Comino. Si Magallanes levantara la cabeza, se volvía a Portugal. Aquí no podría darle la vuelta ni al ruedo ibérico en que han convertido el esperpento del Congreso.