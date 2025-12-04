Suscríbete a
DE RABIA Y MIEL

Risa

Y que la miseria y la ruina nos cojan descojonados. Estando en el suelo, pero habiendo ganado

Santi Gigliotti

Santi Gigliotti

Viene por ataque, aunque trae el ímpetu de la tregua en su desembarco. La risa, la mejor manera de acabar en el suelo, la vía más efectiva para enterrar el hacha de lo mundano. La risa, tierra fértil del cachondeo, semilla de felicidad, cosecha de ... plenitud. Crece ahí, dentro de ti, como una enredadera, en ese fuero interno donde se fraguan las cosas que no sabemos que necesitamos, donde los humanos almacenamos el instinto de supervivencia. Y ahí se esconde, agazapada, nerviosa, esperando ese momento especial en el que el milagro suceda y la llamen a filas.

