No hay mayor infantilización que un sueldo bajo. No hay peor crisis que ser pobre teniendo un empleo fijo

Rocío Vázquez

Aunque el uso del 'usted' implica respeto, cortesía y formalidad y sea una defensora de su empleo, reconozco que me fastidia cuando me lo dice el cajero del supermercado o el chico que pregunta por una dirección. «¿Es de Sevilla? ¿Dónde está la parada del ... C1?», me interpeló uno el otro día, cuando hasta hace tres (bueno, alguno más) era yo la que subía a ese autobús, peinada con dos trenzas, camino de la facultad. Probablemente entonces yo también hablaba con los desconocidos de las generaciones precedentes a la mía con el usteo y pensaba que nunca llegaría ese doloroso momento en que me lo dirían, cayendo una losa mucho más pesada que la del espejo y provocando una brecha en la estima más honda que la de las arrugas de la cara. El tiempo es la sustancia de la que estoy hecho, escribió Borges. Y que pasa para todos es la única certeza que tenemos, que no se detiene. Dijo también el literato argentino que no existía un presente puro, que siempre se compone de una partícula de pasado y de una partícula de futuro.

