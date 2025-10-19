La polarización ha llegado a la cultura. Mucha más extrema que en los primeros tiempos de la pandilla de la ceja que se juntó para apoyar a Zapatero y resurgida con nuevos bríos contra la indiscutible barbarie de la guerra entre Hamás e Israel en ... Gaza. En realidad, Palestina siempre ha sido el pañuelo que aprieta las causas de la izquierda política de este país, fagocitada ahora por Pedro Sánchez y sus gregarios, y los directores, actores, artistas y algunos escritores se han visto en la obligación de hacer activismo de palabra con el convencimiento de que son ejemplos a seguir, de que sus opiniones sectarias valen más que las de cualquier otro ciudadano. Desconozco el poder que han tenido Bardem y otras personalidades célebres, además de la flotilla, para lograr el alto al fuego en la franja, pero valoro siempre los mensajes de paz, los conciliadores, los que reparten las culpas y exigen a ambas partes las responsabilidades. Rechazo, sin embargo, la moralina, el ruido y el eco, el discurso maniqueo, los ataques 'ad hominen'. El arte, la literatura, el cine, tienen un poder transformador de la sociedad indiscutible, pero dudo de su capacidad si se llevan al paroxismo.

En una misma semana hemos asistido a dos hechos que han contribuido más a la confrontación que al crecimiento, más al odio que a la crítica constructiva. Los trapos sucios se lavan en casa, pero Luis García Montero, director del Cervantes, se los llevó en la maleta a Arequipa, donde se ha celebrado el X Congreso Internacional de la Lengua Española. En los días previos, el poeta definió a Muñoz Machado, su homólogo en la RAE, como «un catedrático de Derecho Administrativo, experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias». Un dardo que desde la institución tricentenaria fue rechazado casi de inmediato. Siguió el autor granadino en la inauguración de la cita con otro cañonazo propio de los reality shows. «Las diferencias que haya las podremos conversar una vez acabado el congreso, en España, incluida la preparación de la sucesión del director de la RAE». Bomba. Se metieron en el barro Álvaro Pombo y Arturo Pérez Reverte, criticando las barrabasadas de García Montero. Y otra vez dos bandos, de nuevo la hooliganización, el estás conmigo o contra mí que emponzoña todo. Abrió el Rey la vereda de la cordura y los ponentes y expertos reunidos la continuaron ignorando la polémica y dedicándose a lo suyo, a defender una lengua que une a casi 600 millones de personas. El Premio Planeta que ha recibido el escritor y tertuliano Juan del Val ha sido otro ejemplo de lo contaminadas ideológicamente que están las manifestaciones artísticas. No se puede valorar lo que no se ha visto. Será o no de poca calidad literaria su novela, pero el chaparrón que le ha caído viene más, de momento, por lo que sale de su boca en la tele que por lo que nace de su pluma.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión