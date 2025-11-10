NO hay mes en el que el Aeropuerto de Sevilla no bata récord de pasajeros desde hace mucho tiempo. La nota de prensa que llega puntualmente ya no debería ser ni noticia, pero es conveniente recalcar los datos porque lo que evidencia esta situación es ... que son obligatorias las obras para ampliar unas instalaciones que se han remozado pero que no han sufrido la revolución necesaria para convertirse en uno de los grandes aeródromos de España y Europa. El Ayuntamiento lo ha solicitado y el Gobierno, como es costumbre cuando algo atañe a la capital andaluza, se ha 'olvidado'. La historia se repite y ya ni pilla por sorpresa, pero es cierto que, teniendo en cuenta el peso que tiene el turismo en la ciudad hispalense, es inadmisible recibir a los visitantes con unas instalaciones así. Como también lo es el recorrido que deben hacer para ir o volver de sus respectivos hoteles en coche, taxi, VTC o autobús.

Porque si usted ha hecho este trayecto recientemente —o más bien, desde hace bastante tiempo—, habrá certificado que el camino no tiene nada que envidiarle a cualquier etapa del rally Dakar. La SE-20 o Ronda Norte de Sevilla, conocida popularmente Ronda Supernorte, es una trampa continua. Baches por doquier, agujeros de gran profundidad y remiendos infructuosos. Una invitación a tener accidentes o, en su defecto, a que los vehículos sufran cualquier avería, sobre todo en los neumáticos, llantas y sistemas de suspensión. Sin contar con que, evidentemente, el lamentable estado del firme también incide en el aumento de atascos. Y eso le afecta a los sevillanos que tienen que ir o regresar del Aeropuerto de San Pablo, pero también es la tarjeta de presentación con la que recibimos a turistas nacionales y extranjeros nada más bajarse del avión de turno.

Resulta increíble, por tanto, que no se le haya puesto solución antes a un problema apreciable para todo aquel que transite por la Supernorte, que también es la vía por la que se tienen que mover muchos ciudadanos para sus quehaceres diarios sin relación alguna con el aeródromo. La pelota estaba en el tejado del Gobierno y, tras años de inacción en los que ha estado metido de por medio hasta el famoso 'Caso Koldo', firmó un acuerdo para que ahora sea el Ayuntamiento el que lleve a cabo las obras tras la cesión de titularidad por parte del Ministerio de Transportes de España. Cuatro meses arreglando el asfalto y una inversión de casi 5 millones de euros servirán para adecentar, por fin, esta carretera, de modo que en primavera ya no haya que 'participar' en el rally Dakar-Aeropuerto de Sevilla.