México es uno de los países americanos que mejor conserva la esencia hispánica y donde la huella de la presencia española puede advertirse con mayor nitidez. Además, la llegada de una constante corriente de emigración económica y política ha contribuido a mantener viva la presencia ... española en aquel país. En este sentido, resulta verdaderamente llamativo el hecho de las numerosas organizaciones, periódicos, comercios y empresas en manos de españoles. Y sin embargo, México sigue representando el centro de la polémica en torno al papel jugado por España durante la etapa en que aquellos territorios formaron parte de la Corona española. La más reciente: la del primer mandatario mexicano, Carlos Andrés López Obrador y la de su sucesora Claudia Sheinbaum, solicitando la petición de perdón al Rey Felipe VI por los actos cometidos durante la Conquista.

¿Cuál es la razón de esta visión tan controvertida de España en México? ¿Por qué se dan en este país americano, de raíces tan profundamente hispánicas las más aceradas críticas a la labor histórica de España y de los españoles en su suelo?

La memoria histórica sobre la violencia de la Conquista de México, alimentada por quienes parecían dispuestos a ahondar más en las heridas abiertas entonces que en los lazos que aquel choque generó, a pesar de la paradójica ascendencia hispana de todos ellos, parece ser la principal explicación de esta crítica visión de España en aquel país.

Quizás haya que retroceder hasta los años posteriores a la Emancipación para entender las claves de esa actitud tan crítica contra España y los españoles. Solo hay que leer algunos párrafos de los libros de texto de Historia que se impartían en las escuelas donde se educaban loas jóvenes mexicanos desde comienzos del siglo XX para comprobarla hostilidad que se les inculcaba a los niños en edad escolar. En el libro de texto de Longinos Cadenas 'Elementos de historia general y de Historia patria' para el primer año de educación primaria superior, (que alcanzó 26 ediciones) podemos leer estas descalificaciones: «…la conquista de México fue una iniquidad, el modo cómo se realizó, una infamia; el despojo del vencido y su opresión hasta la estulticia, una monstruosidad». En otro manual, en este caso de Justo Sierra, titulado 'Primer año de Historia Patria', que también alcanzó varias ediciones, se habla de la codicia y de la violencia de los españoles y sus descalificaciones no se limitan a los españoles de la Conquista, sino también a la lucha por la independencia, donde se habla del «…odio profundo que la plebe de las ciudades tenía por lo español». En la obra de Serafín Peña 'Historia patria para el 3er año escolar', podemos leer: «Desde luego los conquistadores ensordecidos por la codicia del oro a la voz de la conciencia y de la religión, que nos prohíben hacer mal a nuestros semejantes, empezaron a tratar a los indios de la manera más inhumana e inicua: los hacían trabajar sin remuneración y con muy escasos alimentos en la labranza, en las minas y en la reedificación de la ciudad…»

Para Jorge Castro Cancio, autor del manual 'Historia patria para el 2 grado del 2 ciclo', «…Los conquistadores y colonos acudían a América en busca de ventajas personales económicas, es decir venían a enriquecerse, el oro les atraía irresistiblemente, con pasión desenfrenada…»

Podíamos multiplicar estos ejemplos, pero creo que son suficientes para entender que los alumnos que aprendían la historia de su país obtenían una visión de España peyorativa y distorsionada. Sería muy difícil cambiar esta imagen en el futuro. Fueron generaciones las que se educaron en estas ideas y estas ideas se transmitieron posteriormente de las formas tan diversas hasta influir en los discursos políticos de los mandatarios actuales de la gran nación mexicana.

Lo que no tiene ningún sentido es que los españoles de hoy se sientan culpables por lo sucedido durante la Conquista, con sus luces y con sus sombras y aún menos que tengan que pedir perdón por ello. Los españoles del siglo XXI pueden sentirse orgullosos del legado depositado en México a lo largo de generaciones y que tanto ha contribuido a forjar la identidad de aquella nación y del que los mexicanos de hoy no pueden, por mucho que lo pretendan, desprenderse en la actualidad.