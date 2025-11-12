Suscríbete a
ABC Premium

tribuna abierta

Le duele el alma

Le duele volver a ver rostros crispados y ojos preñados de odio en movilizaciones debidamente orquestadas y manipuladas

Le duele el alma

Luis Marín Sicilia

Hubo una generación que se crio entre las miserias de la postguerra civil donde, como siempre ocurre cuando la radicalidad oscurece al raciocinio, las víctimas más tristes y lamentables de aquella contienda fueron los ciudadanos anónimos de cada pueblo que tuvieron la desgracia de caer ... en el bando equivocado según su ideología.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app