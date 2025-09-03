Suscríbete a
SOL Y SOMBRA

Montero son dos

Si Moreno jugase para el equipo, aprovecharía el desdoble de personalidad de su rival para triturarla en las urnas este otoño

Lucas Haurie

Lucas Haurie

La palabra clave en todo este asunto, y ni siquiera está en el DRAE, es «mutualización». La deuda contraída con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) por Cataluña y otras comunidades –como Andalucía que, en principio, rechaza la quita– no será condonada por el Gobierno ... porque esa bagatela de 83.252 millones de euros, los 17.000 desfalcados durante el 'prusés' con toda seguridad, seguirán teniendo que reembolsarse. Ocurre que ese dinero no saldrá de la Generalidad, sino del bolsillo de los contribuyentes de todo el país, plazas norteafricanas e islas incluidas. Del Cabo de Gata hasta Finisterre, como cantaba Pepe da Rosa, en virtud de ese mecanismo de solidaridad nacional que los puchis y los rufianes exigen romper porque, ya se sabe, «Espanya ens roba». El profesor Rodríguez Braun lo explicaría con palabras sencillas. «Si Illa no paga, señora, la que va a pagar es usted».

