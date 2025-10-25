Suscríbete a
ABC Premium

Sol y sombra

Ya huele a Feria

El escritor sin contacto con los lectores desarrolla una misantropía insufrible; son los 'incels' de la letra impresa

Lucas Haurie

Lucas Haurie

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Feria de Sevilla que más me gusta es la del Libro, a la que ahora se conoce con el acrónimo 'Felise' para describir, con exactitud y con el seseo propio de nuestro acento, cómo nos sentimos al recorrerla y, sobre todo, al evocarla. Las ... circunstancias de la vida y del urbanismo, genuino yin y yan de la ciudad, han propiciado su traslado a los Jardines de Murillo, donde la edición pasada se malogró debido a las pertinaces borrascas. La tarde de la gota fría mortífera en Valencia, sin ir más lejos, se suspendió la presentación del último poemario de Antonio Rivero Taravillo, uno de sus activistas más entusiastas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app