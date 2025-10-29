Suscríbete a
Sol y sombra

Enganchado

Cuatro manos expertas actúan sobre un cuerpo abandonado por su cerebro: una experiencia mística fronteriza con la felicidad

Lucas Haurie

Lucas Haurie

UNA de las experiencias más placenteras de esta vida es acudir a un gabinete pulcro, discreto y confortable para abandonarse en las manos expertas de dos mujeres profesionales. No es barato, advierto, ni está bien visto que el cliente reclame, al concertar la cita telefónica, ... la administración de sustancias estupefacientes que incrementen la sensación de bienestar y mitiguen la ansiedad, ya que la sesión –más de una hora, sin prisa– transita todo el rato por esa evanescente frontera que separa sin separar del todo el placer del dolor. Sometido por los narcóticos y mecido por los mimos de las cuidadoras, no existen el miedo ni la angustia ni la culpa ni las preocupaciones: sólo un cuerpo ingrávido y una mente hipersensible. Rásquese el bolsillo y libérese de prejuicios, que no se arrepentirá.

