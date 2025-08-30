Suscríbete a
Sol y sombra

Dúo dinámico con red en medio

Sevilla celebra cada año su particular final del verano con el formidable torneo Challenger ATP que organiza el Tenis Betis

Lucas Haurie

Lucas Haurie

Para los niños crecidos en los ochenta, el optimismo yeyé era cosa del boom turístico de la década antepasada, de cuando mamá y papá eran novios. Se arrastraba desde el tardofranquismo cierto gusto por la canción-protesta y los cantautores cenizos (pleonasmo) y sólo el ... momento culminante de 'Verano azul' reconcilió a España con el Dúo Dinámico. Su tema 'Amor de verano', rescatado por Antonio Mercero para la banda sonora de la teleserie de un álbum olvidado de los primeros sesenta, se convirtió para varias generaciones en el himno a la melancolía por el regreso a los quehaceres rutinarios, antes de que se pusiese de moda esa pavada del síndrome post-vacacional. Manolo de la Calva ha muerto un veintitantos de agosto: era casi una obligación del destino.

