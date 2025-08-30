Para los niños crecidos en los ochenta, el optimismo yeyé era cosa del boom turístico de la década antepasada, de cuando mamá y papá eran novios. Se arrastraba desde el tardofranquismo cierto gusto por la canción-protesta y los cantautores cenizos (pleonasmo) y sólo el ... momento culminante de 'Verano azul' reconcilió a España con el Dúo Dinámico. Su tema 'Amor de verano', rescatado por Antonio Mercero para la banda sonora de la teleserie de un álbum olvidado de los primeros sesenta, se convirtió para varias generaciones en el himno a la melancolía por el regreso a los quehaceres rutinarios, antes de que se pusiese de moda esa pavada del síndrome post-vacacional. Manolo de la Calva ha muerto un veintitantos de agosto: era casi una obligación del destino.

Pero la sociedad del ocio, bendita sea la evasión, ha generado mecanismos para perennizar la 'joie de vivre' que nos asalta en vísperas de la holganza. El año de lanzamiento de aquel single, 1962, se disputó en el corazón del Porvenir la primera edición de un evento deportivo que hace honor a los versos de arranque de la canción. Se sabe que «el-final poropopón-poropopón del-verano llegó» a la ciudad porque comienza la Copa Sevilla en el Real Club Tenis Betis, un torneo cuya primera virtud es aunar los dos nombres deportivos que han de helarle el corazón a los sevillanitos que vienen al mundo.

Es sabido que la muy novelera Sevilla convierte en tradición cualquier ocurrencia que se repita tres veces, pero el torneo del Tenis Betis –el sexto más longevo del circuito ATP Challenger, en el que se integró en 1991– es uno de los tres a los que el Ayuntamiento ha catalogado como evento-ciudad, junto al derbi remo que traslada al Guadalquivir la rivalidad futbolera desde 1960 y al maratón que se disputó por primera vez en 1985, cuando fue considerado poco menos que una extravagancia, y que hoy luce entre candilejas en el calendario atlético mundial cada final de febrero. Las calles, el río y un club familiar –nada de construcciones faraónicas donde el sobrecoste se funde con la mordida en evanescente frontera– dan por fin sentido al lema de 'Ciudad del Deporte' que antiguos (y venales) munícipes se inventaron en su día para medrar al calor de una delirante candidatura olímpica.

El final del verano ya no se lamenta por la añoranza del amor pasajero, o sea, sino que se celebra en el rincón más modernista y americano de Sevilla. Porque el Porvenir y su 'Tenihbeti' nacieron bajo el impulso de la Exposición de 1929. El callejero del barrio (Montevideo, Valparaíso, Brasil, Río de la Plata, Bogotá…) así lo atestigua y la voluntad de conmemorar ese centenario a lo grande, con la Plaza de España como pista de lujo, confirman la relación simbiótica entre ambos. Aquí han jugado tres de los cuatro números uno de la historia del tenis español (Moyà, Nadal y Alcaraz) y siete de los mejores treinta jugadores del ranking mundial de esta semana. Con tanta excelencia junta, cae por su propio peso que ABC se halle entre los patrocinadores.