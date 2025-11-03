Suscríbete a
Inquietud rectoral

Faltaría más que los rectores no hagan una «defensa de la democracia»

Juan J. Borrero

Juan J. Borrero

No tuvo el don de la oportunidad la nota de los rectores de las universidades públicas andaluzas condenando el jueves «la nueva ola reaccionaria» que dicen, «como en el pasado», ha puesto su diana en la institución académica. La nota no cita pero responde al ... paso del agitador Vitor Quiles por los campus andaluces, en actos que buscaban tanto jaleo como la publicidad que le han dado los rectores. Ese día, la izquierda abertzale asaltó el campus de Navarra para responder a Quiles, con tal violencia que varias personas resultaron heridas, entre ellos un compañero de El Español al que la policía salvó cuando una manada de encapuchados le daban una paliza.

