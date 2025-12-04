Suscríbete a
Tribuna abierta

Causa de nuestra alegría

Ella es Esperanza, la conocen por Macarena y es causa de nuestra alegría como cristianos

José Joaquín Gallardo

Este Año Jubilar de la Esperanza está resultando especialmente convulso en la hermandad de la Macarena, corporación señera con amplísima repercusión social y mediática mucho más allá de nuestra ciudad. A finales de 2024, la Virgen de la Esperanza recibió la Rosa de Oro concedida ... por el papa Francisco, máximo reconocimiento a una imagen mariana por su fuerza devocional. Era el feliz preludio de un año que a la postre ha resultado difícil.

