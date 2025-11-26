En el palomar de la Plaza Nueva andan un poco tensos. Antonio Muñoz vive sus días más negros desde que perdió la Alcaldía aquella noche del 28 de mayo de 2023. La investigación de la UCO sobre un posible tráfico de influencias a la hora ... de conceder a la mujer de Rafael Pineda la parcela de Emvisesa, por la cual la familia y sus socios obtuvieron un jugoso beneficio, pone el foco directamente en la dirección de la empresa pública en 2016, en la que ocupaba la vicepresidencia. Desde que ABC destapó el caso hace algo más de dos meses, en el PSOE municipal se ha instalado un permanente estado de nervios que se refleja por los pasillos del Ayuntamiento. En el grupo, que nunca fue un ejemplo de unidad, hay tiranteces más que evidentes que estallan en las hiperbólicas sobreactuaciones de los plenos.

La estrategia política que ha seguido desde entonces es de una torpeza supina: tratar de tapar lo ocurrido en la operación de la parcela y, a la vez, exigir explicaciones al actual alcalde por la venta, es pegarse un tiro en el pie. Fue el gobierno de Espadas (y Muñoz) el que entregó aquel solar «ocioso» a un alto cargo del PSOE, lo que secuestró su venta posterior y obligó a rebajar el precio de salida porque nadie lo quería. Hasta que la única interesada fue la propia esposa del exjefe de gabinete del delegado del Gobierno, que lo compró para darle el pase por el doble apenas cinco meses después. El negocio fue perfecto… al menos hasta que apareció la UCO.

No lo está pasando bien el exalcalde con este tema. No es un buen momento, y se entiende. Se juega los cuartos en los próximos meses. Su reválida como candidato a la Alcaldía no está confirmada, ni mucho menos. Tiene agentes dobles a su alrededor moviéndole la silla. Su única garantía es, paradójicamente, su propio cartel de perdedor: básicamente, que no encuentran a otro. Por eso este caso ha empezado a desplumar cualquier atisbo de concordia en el palomar socialista, donde los cuchillos vuelan por las espaldas. Y eso, unido al mandato de María Jesús Montero de enfangar la arena política, ha hecho virar absolutamente de una oposición útil, como pregonaba Muñoz, a una irresponsable.

No se entiende, si no, su actuación en el Pleno de ayer. Antonio, que ha sido alcalde, conoce bien los chantajes de la Policía Local cuando se acercan las fechas sensibles. De hecho, su concejal Cabrera fue el que comenzó a aflojar la cartera para mantener el statu quo con los sindicatos. Por eso, que sea el PSOE -y su pinza con Vox- el que tumbe la modificación presupuestaria para sacar adelante el Plan de Navidad sólo pone de manifiesto la insensatez política a pocos días de un derbi y la inauguración del alumbrado. Y también, un sectarismo que hasta ahora era ajeno al propio Muñoz, tradicionalmente alejado del barro y de la polarización impuesta por su partido. Lo último fue escucharle afear que Sanz gobierne a base de decretos. Precisamente él… que viene del PSOE de Pedro Sánchez.