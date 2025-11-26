Suscríbete a
Muñoz pierde el centro

«En el PSOE municipal viven en un permanente estado de nervios que se percibe en los pasillos del Ayuntamiento»

Javier Macías

Javier Macías

En el palomar de la Plaza Nueva andan un poco tensos. Antonio Muñoz vive sus días más negros desde que perdió la Alcaldía aquella noche del 28 de mayo de 2023. La investigación de la UCO sobre un posible tráfico de influencias a la hora ... de conceder a la mujer de Rafael Pineda la parcela de Emvisesa, por la cual la familia y sus socios obtuvieron un jugoso beneficio, pone el foco directamente en la dirección de la empresa pública en 2016, en la que ocupaba la vicepresidencia. Desde que ABC destapó el caso hace algo más de dos meses, en el PSOE municipal se ha instalado un permanente estado de nervios que se refleja por los pasillos del Ayuntamiento. En el grupo, que nunca fue un ejemplo de unidad, hay tiranteces más que evidentes que estallan en las hiperbólicas sobreactuaciones de los plenos.

