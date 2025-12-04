Suscríbete a
ABC Premium

comentarios reales

Suicidarse: ¿primera o última opción?

Pienso que las humanidades y los profesores de filosofía inmunizaron a mi generación contra el suicidio como acto nihilista y antisocial

Fernando Iwasaki

Fernando Iwasaki

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Según el Instituto Nacional de Estadística, 76 jóvenes entre 15 y 19 años se quitaron la vida en 2024. El suicidio es la primera causa externa de muerte entre los adolescentes españoles y las tres adolescentes que en menos de un mes se han quitado ... la vida en Sevilla y Jaén, han encendido las alarmas a nivel nacional. Sin duda el «bullying» está detrás de los casos de mayor repercusión social, pero como el acoso escolar —por desgracia— siempre ha existido, convendría preguntarse por qué el suicidio ha crecido exponencialmente entre los jóvenes. Es más, deberíamos indagar qué lugar ocupa la opción de quitarse la vida entre los adolescentes. ¿Será la última o más bien la primera?

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app