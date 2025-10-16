Escribo estas líneas en Arequipa, adonde he venido a participar como ponente en el X Congreso Internacional de la Lengua. Y aunque en la prensa española se habla, sobre todo, de las escaramuzas entre el Cervantes y la RAE, entre los académicos hispanoamericanos en general ... y los peruanos en particular, las catástrofes políticas locales acaparan más nuestra atención que las trifulcas peninsulares. Un poner: en Perú han defenestrado a la presidenta y nombrado a un gobernante provisional de incierto futuro, pues pesa sobre él una acusación por violación. Como se puede apreciar, los ataques contra la RAE no ocupan las primeras planas de la prensa peruana, máxime cuando el congreso rinde homenaje a Mario Vargas Llosa en su ciudad natal.

Sin embargo, en Arequipa también se habla del futuro y esas conversaciones le conciernen a Sevilla, pues se trata de conmemorar el centenario de la Generación del 27 y también el de la Exposición Iberoamericana de 1929, dos efemérides que deberían convertir a Sevilla en epicentro de la cultura hispanoamericana, aunque para nosotros posean un rotundo color local. Si retrocedemos cien años, los poetas que se hicieron la célebre foto en el Ateneo de Sevilla todavía no habían alcanzado la universalidad que hoy les reconocemos, pero -en cambio- toda Sevilla preparaba la cita iberoamericana del 29. Cien años después, la Generación del 27 fue la luz que iluminó a toda la poesía hispanoamericana, mientras un puñado de románticos lucha en nuestros días por rescatar el esplendor antiguo de aquella Exposición. Por lo tanto, el reto sevillano de ambos centenarios consistirá en aprovechar la gran ola del 27 para surfearla con estilo y resolución sobre la tabla del 29.

Hace cien años, un grupo de poetas se reunió en Sevilla gracias a la prodigalidad del matador Ignacio Sánchez Mejías, sin saber que un siglo más tarde sus nombres serían imprescindibles para la poesía en español. De hecho, Lola Pons compartió en el congreso arequipeño voces y expresiones populares que García Lorca desperdigó por sus cartas. Palabras del habla andaluza que todos los presentes paladeamos como una golosina nueva y al mismo tiempo entrañable. No obstante, hace un siglo otros poetas y escritores de toda Hispanoamérica también viajaron con sus palabras a Sevilla, porque formaron parte de las delegaciones que poblaron de voces americanas a una Sevilla que gracias a la Exposición de 1929 reafirmó su condición ultramarina. Incluso nuestra propia cabecera de ABC de Sevilla nació en 1929 como un diario sevillano e iberoamericano, porque sus primeras ediciones acogieron artículos del uruguayo Carlos Reyles y del peruano Felipe Sassone, entre otros.

Por todo ello me hace ilusión saber que vamos a tomarnos en serio el Centenario de 1929, pues Sevilla podría ser una estupenda sede para un Congreso Internacional de la Lengua como el que me ha traído hasta Arequipa. No sería la prueba del 9, sino la del 29.