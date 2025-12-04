Suscríbete a
La revancha en Torre Sevilla

A Antonio Pulido le han puesto la oportunidad en bandeja. De momento le salen las cuentas y no suele equivocarse

Elena Martos

Elena Martos

La venta de Torre Sevilla se ha puesto más que interesante con la entrada de la Fundación Cajasol como inversor solvente. Su participación en la operación tiene tintes casi literarios. La última revancha tras veinte años de espera. A Antonio Pulido le han servido la ... oportunidad en bandeja. El que fuera su promotor original, la persona que más ha peleado por sacar adelante un proyecto que siempre se antojó extravagante e irrealizable, vendría ahora a gestionarlo cuando ya goza de un éxito indiscutible, con el rascacielos al 95% de ocupación y el centro comercial a más del 70%.

