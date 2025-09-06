Suscríbete a
Quemar los días

El Jesulín de Sergio Ramos

En otro tiempo, la jubilación del futbolista consistía en montar un concesionario de coches. Ahora, la adicción al aplauso los pone en ridículo

Daniel Ruiz

A veces tengo pulsiones masoquistas, lo confieso. Por ejemplo, puedo acabar en la sobremesa del sábado zampándome un bodrio alemán de Antena 3, o perder tiempo viendo vídeos miserables de tiktokers vocingleros, o incluso presenciar algún partido de Cuarta RFEF en la tele junto a ... mi hijo, que en materia de fútbol no le hace ascos a nada. Por eso, probablemente, caí en la tentación de ver el vídeo musical de Sergio Ramos y su celebrada canción Cibeles.

Comentarios
