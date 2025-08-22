Suscríbete a
Los arreglos cartujanos

Sevilla es la ciudad de los apaños, prefiere lavados de cara cómodos a grandes obras transformadoras

Alberto García Reyes

EL parche es la verdadera unidad de medida de Sevilla. Aquí las cosas se hacen a lo grande, como el estadio de la Cartuja que na necesitado treinta años para tener un uso a la altura de su presupuesto, o no se hacen. Por ejemplo, ... los alrededores de la gran infraestructura deportiva a la que se ha desplazado el Betis durante las obras de su nuevo Villamarín. En esa faena de aliño se resume la lucha sevillana entre la indolencia y el conformismo, esencia de una ciudad que deja en pañales el mito de la bella durmiente. Lo que se ha hecho ahí es un apaño baratito con tres o cuatro excavadoras que han allanado terrenos indómitos para que la llegada de los aficionados tenga un poco de menos impacto en el cúmulo de incomodidades que supone entrar y salir de ese laberinto. Se construyó un maravilloso mamotreto pionero en capacidad y avances para el atletismo, se ha reconvertido en extraordinario estadio de fútbol, pero nadie se ha preocupado por organizar los accesos, adecentar los aledaños y organizar un transporte público decente hasta que no le hemos visto las orejas al lobo. El parche nos retrata. Sevilla es la gran capital española del lavado de cara.

