Lo más importante que se puede ser en la vida es torero o Papa. Y ambas formas de ser, de existir, son exclusivas para hombres. El feminismo aquí no tiene nada que hacer. En el Sínodo, «el 'instrumentu laboris' (el libro de instrucciones para las reuniones) ... incluye preguntas sobre pastoral con personas LGTBI o diaconado femenino, eso no implica la toma de decisiones contrarias a la doctrina», leo en 'Alfa y Omega'. Lo que se ha hecho es no censurar temas. Pero ya. Y sí, claro que puedes ser torera, no está prohibido, pero no es lo mismo que ser torero. Si acaso puedes ser rejoneadora. Tras la guerra civil se prohibió el toreo a pie a las mujeres. Y se volvió a autorizar en 1974. Se puede ser mujer torero como se puede ser mujer florero (que no es tan fácil). Y se puede ser mujer futbolista. Pero no es lo mismo. Mejor te dedicas al tenis. Al padre de Venus y Serena no se le ocurrió que sus niñas jugaran al fútbol.

El Ayuntamiento de Getafe y el Getafe Club de Fútbol han quitado el nombre de Alfonso Pérez del Coliseo Alfonso Pérez para llamarlo Coliseo a secas por una entrevista que dio a Iñako Díaz-Guerra. Alfonso Pérez había dado su parecer sobre el fútbol femenino, que habrá evolucionado, pero no se puede equiparar al masculino. Anatema y obviedad. La expresión sentido común tiene muchas capas de polvo y grasa, pero habrá que ir rehabilitándola, como han hecho en el Reino Unido al vetar el ingreso de mujeres trans en las áreas exclusivas para mujeres de los hospitales. Según el ministro de Sanidad británico, tienen planes para restaurar el sentido común. Desde el 'new deal' de Roosevelt no había visto una acción de gobierno más ambiciosa. Una mujer puede ser príncipe (princesa) o dentista, profesiones aspiracionales en la canción de María Jiménez. Puede ser lo que quiera, dirán los peligrosos adalides de la voluntad. Botarates que hacen creer eso a las niñas porque el Estado ha acabado con la desigualdad. Pueden jugar al fútbol, desde luego. Pero aunque seas Messi no vas a poder llegar a ser Messi porque eres una chica. Así son las cosas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión