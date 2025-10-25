Suscribete a
Un Perón ficcional

«Los Kirchner abrazaron en su nombre, y por pura demagogia, el 'wokismo' sin imaginar lo que el viejo ''facha'' hubiera pensado de ellos. Hay un Perón ficcional que es adorado por cierta intelectualidad de la UE como si se tratara de un abuelo progre»

Un Perón ficcional
Jorge Fernández Díaz

Un reportero 'free lance' que deplora ese peligroso sedentarismo cibernauta que suele anestesiar nuestro oficio y que tenía un puntual encargo del diario 'Algemeen Dagblad' (AD) de Róterdam, viajó hace unas semanas a la ciudad argentina de Mar del Plata y tocó timbre en un ... chalé de parque Luro. Pretendía, en vano, entrevistar a la hija del llamado «mago de las finanzas nazi»: Friedrich Gustav Kadgien, miembro de las SS, amigo del mariscal Hermann Göring, cerebro de los mecanismos económicos del Tercer Reich y, según cuenta la leyenda, sujeto muy hábil para «confiscarles» a empresarios y comerciantes judíos dinero, joyas y obras de arte, y para lavar y mover activos ilegales en el exterior de Alemania. Kadgien murió en la Argentina en 1978, pero la mayor de sus hijas sigue viviendo en ese chalé de Mar del Plata. A punto de regresar con las manos vacías, el reportero advirtió sin embargo que la casa tenía un cartel de venta; ingresó entonces en el sitio web de la inmobiliaria y revisó una a una las fotografías. La quinta, que se concentraba en el 'living', mostraba una pintura que, según expertos de los Países Bajos, fue arrebatada al marchante judío Jacques Goudstikker en 1940, durante la ocupación nazi. Aunque no hay discusiones acerca de que efectivamente formaba parte de aquella célebre colección saqueada (o adquirida a precio vil), todavía se debate un poco sobre el autor de la obra, aunque la mayoría de los especialistas neerlandeses aseveran que se trataría del artista italiano Giouseppe Ghislandi (1655-1743) y que la pintura se llama 'Retrato de una dama': se la busca por todo el mundo desde hace ochenta años. Hay obras de Ghislandi en la Academia Carrara de Bérgamo; en el Louvre, en salas del Hermitage de San Petersburgo, en la pinacoteca de Brera en Milán y en el Thyssen de Madrid.

