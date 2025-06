Todas las guerras han tenido siempre una dimensión religiosa. Los conflictos entre Rusia y Ucrania, entre Israel y Estados Unidos e Irán no son una excepción a esta regla universal. Recordemos a Homero y la guerra de Troya: durante este conflicto, que fundó la ... civilización occidental, los dioses estuvieron presentes y activos en el campo de batalla junto a los héroes griegos y troyanos: la propia diosa Atenea protegió a Aquiles y Ulises. En Europa, a lo largo de los siglos, todos los ejércitos han sentido siempre que Dios estaba de su parte. Sigue siendo significativo que estos ejércitos sigan contando con capellanes militares para garantizar que el combate y la religión permanezcan íntimamente entrelazados. Hace poco descubrí en una carta fechada en 1813 que el emperador Napoleón, desconcertado por la resistencia española a la anexión de la península ibérica, explicaba su derrota por, y cito, «el fanatismo de 300.000 monjes que incitaban a los guerrilleros a la resistencia». El análisis de Napoleón es una caricatura, pero ¿era totalmente inexacto? ¿Habrían alcanzado las guerras civiles en España tal grado de crueldad si la Iglesia católica no hubiera estado en el centro de los enfrentamientos entre los carlistas y sus adversarios, entre los republicanos y las tropas del general Franco?

Pasemos a los conflictos actuales. Se dice que la principal motivación de Vladimir Putin para apoderarse de Ucrania es reconstituir el imperio ruso y –lo crea sinceramente o no– este imperio debe estar sometido al cristianismo ortodoxo dirigido por el Patriarca de Moscú. De hecho, el Patriarca Dimitri apoya la ofensiva rusa con virulencia profética, con la esperanza de recuperar el control de la Iglesia ucraniana. Los ucranianos y los rusos pueden ser cristianos ortodoxos, pero no son el mismo cristianismo ni la misma ortodoxia; esta guerra entre Rusia y Ucrania es también una guerra de religión.

El marco religioso es obviamente más obvio en los conflictos de Oriente Medio entre judíos y musulmanes: en la superficie, eso es. En realidad, la situación es más compleja que eso. En Israel, el judaísmo es la religión mayoritaria, pero los judíos están profundamente divididos entre dos versiones de su religión: una más laica y democrática, fiel al sionismo de sus orígenes, y otra fundamentalista. Los fundamentalistas son los colonos que sueñan con un Gran Israel y apoyan el belicismo de Netanyahu; están a favor de la expulsión de los palestinos y de una nueva anexión de Gaza y Cisjordania, supuestamente para reconstituir el Israel original. La otra mitad de los judíos preferiría la coexistencia con los árabes musulmanes en el marco de instituciones democráticas compartidas en un Estado federal o dos Estados uno al lado del otro. La estrategia de Netanyahu sería incomprensible sin tener en cuenta sus fundamentos místicos.

¿Y el conflicto entre Israel e Irán? A primera vista, no existe ninguna contradicción evidente entre estos dos países. No comparten frontera ni compiten por nada. En tiempos del sha, antes de 1979, Irán era aliado tanto de Estados Unidos como de Israel. Sólo después de que los ayatolás tomaran el poder, Irán se convirtió en el enemigo jurado de Israel, considerando su deber sagrado eliminar al Estado judío. Esta obsesión de los ayatolás es tanto más sorprendente cuanto que en la antigua Persia y en el Irán moderno vivió durante 2000 años una numerosa comunidad judía, muy apegada a la cultura persa. Pero Alá decidió otra cosa en 1979. ¿Qué Alá? Los ayatolás están convencidos de encarnar el verdadero islam, el chií frente al sunní. El sunismo es árabe y considera a Abu Bakr califa y sucesor de Mahoma; el chiismo es persa y reivindica a Alí como primo y yerno del Profeta. Por ello, los ayatolás acusan a los suníes de herejía; también señalan que este mundo árabe-suní ha aceptado por fin la existencia de Israel. Dado que el régimen de Teherán condena esta doble traición a la verdad revelada, la adhesión al sunismo y la aceptación de la existencia de un Estado judío, corresponde a los ayatolás aniquilar a los impíos y prever la reconquista de los lugares santos del Islam, Medina y El Cairo, contra la corrupta monarquía suní saudí. Convencidos de ser emisarios de Dios, los imanes de Teherán demonizan a sus adversarios: Estados Unidos, el «Gran Satán», e Israel, el «Pequeño Satán».

Por otro lado, el apoyo incondicional de Estados Unidos a Israel es también más místico que político: no es la minúscula población judía de Estados Unidos, que tiende a ser de izquierdas y anti-Trump, la que está detrás del ataque a Irán, sino la masa de evangélicos para quienes el renacimiento de Israel anuncia el regreso del Mesías.

El hecho de que todas las guerras, y éstas en particular, se basen en una revelación religiosa no las hace más fáciles de resolver. Cuando Dios está de tu lado, no hay razón para retroceder o negociar: Putin en su cruzada nunca negociará y nunca retrocederá. Por eso, cualquier acuerdo con los ayatolás en el poder me parece completamente inalcanzable. Lo que Dios piensa realmente de todos estos conflictos, y de qué lado está, obviamente no lo sabemos. Suponiendo que Él exista y tenga una opinión al respecto. El Dios del que hablamos aquí, el Dios del combate, es una creación de la humanidad, una colonización política de creencias, ideológica pero formidablemente eficaz 'hic et nunc'. Con humildad, admitamos que nunca sabremos si los hombres crearon a Dios y lo esclavizaron a sus deseos. O si Dios creó a los hombres para que le adoraran, como se dice en el Libro de Job. En ambas hipótesis, el resultado no está coronado por el éxito.