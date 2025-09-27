De la agenda del Gobierno respecto al inveterado contencioso del Peñón ha desaparecido toda reivindicación sobre el cese inmediato de esta práctica ilegal

El Partido Popular Europeo y varias asociaciones ecologistas españolas han denunciado en Bruselas el desastre ecológico, continuado y creciente, en el entorno de Gibraltar, provocado tanto por el vertido de la totalidad de las aguas residuales sin depurar del Peñón como por el expansionismo urbanístico de la colonia británica sobre aguas jurisdiccionales españolas. La salida del Reino Unido de la UE complica la aplicación inmediata de la legislación europea medioambiental, si bien antes del Brexit ocurría poco más o menos lo mismo. Desgraciadamente, de la agenda del Gobierno de España respecto al inveterado contencioso del Peñón ha desaparecido toda reivindicación sobre el cese inmediato de esta práctica ilegal. Al margen del tema jurídico, no es menor la importancia de este asunto debido a la riqueza medioambiental y la biodiversidad del mar de Alborán y la bahía de Algeciras. No casa esta dejadez en un Gobierno tan «ecologista».