Las autoridades de la Complutense se quejan amargamente de la falta de recursos económicos, lo que los ha llevado a mantener un pulso con la Comunidad de Madrid, exigiendo más dinero que libere a la institución de la asfixia financiera que sufre crónicamente. Es cierto ... que las universidades públicas, vitales en la enseñanza superior en España y uno de los pilares sobre los que se sustenta el futuro del país, han de tener una financiación suficiente para su normal mantenimiento. Pero no lo es menos que cada euro público, y más en estas apreturas económicas, debe ser aprovechado con esmero. No se entiende que casi doscientos miembros de los claustros de la Complutense (vicedecanos y otros cargos orgánicos) puedan disfrutar de un año sabático, pero remunerado, sin necesidad de justificar el motivo ni alegar un proyecto de investigación, lo que sí se exige a los profesores más jóvenes. Lo que se reclama a la Comunidad equivale al costo de este privilegio sin sentido, en el caso de que todos los beneficiados optaran por este chollo. Es decir, que también hay un problema de modelo y de gestión.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión