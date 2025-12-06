Suscribete a
La cumbre fantasma

La reunión con Marruecos no solo fue opaca para la prensa, insólitamente vetada, también lo fue para los españoles que no conocen aún las razones del giro de Sánchez sobre el Sahara

Como ningún ministro ni ministra de Sumar, el socio del PSOE en el Gobierno, fue invitado a la XIII Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiso unos minutos de protagonismo y ayer volvió ... a hacer de oposición a sí misma para declarar que «no vamos a ceder un centímetro del Sahara». Lo que ha cedido el Gobierno al que pertenece Díaz no es un centímetro, sino el Sahara entero, con su responsabilidad cómplice al seguir en el gabinete de Pedro Sánchez. Esta palabrería vacía de Sumar, protestando por lo que hace el Gobierno al que pertenece, explica su irrelevancia presente y futura en el escenario político español. Es significativo de la fractura interna del Ejecutivo que, siendo la inmigración marroquí una fuerza laboral significativa en nuestro país, la ministra de Trabajo no haga siquiera acto de presencia en La Moncloa.

