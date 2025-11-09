Suscribete a
La cumbre equivocada

España renuncia al liderazgo iberoamericano para ser comparsa en un foro que ha sido expresamente diseñado para excluirnos y con el que Sánchez siente una notable afinidad

Pedro Sánchez ha vuelto a demostrar su instinto para colocarse en el foro que más le conviene ideológicamente, aunque eso suponga diluir el papel histórico de España en Iberoamérica. Su entusiasmo por la cumbre entre la Unión Europea y la Celac que se celebra en ... Santa Marta, Colombia, responde menos a una estrategia de Estado que a una afinidad política con Gustavo Petro y Lula da Silva, a los que considera sus compañeros de retórica progresista.

