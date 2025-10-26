El PP y Vox parecen empeñados en lanzarse los trastos a la cabeza. Da la impresión de que el mayor entusiasmo de ambos partidos consiste en encontrar, cada día, un nuevo motivo para atacarse o desacreditarse mutuamente. Sin embargo, el enorme reto que comparten –desalojar ... del poder al autócrata Sánchez– exige, ahora más que nunca, que concentren toda su artillería política en la Moncloa. Nunca antes un presidente de España había estado tan cuestionado.

Y es que, conociendo al personaje, ya ha quedado claro que carece de escrúpulos y que está dispuesto a seguir desmantelando las instituciones del país con tal de aferrarse al poder hasta 2027. A Sánchez ya le importa poco el descrédito internacional de España –y el suyo propio–, pues está políticamente agotado y solo busca evitar el banquillo.

Por esta razón, su permanencia en el poder resulta cada día más peligrosa. Esto obliga al PP y a Vox a coordinar sus estrategias si realmente quieren poner fin a este deterioro institucional que, desde hace siete años, viene destruyendo España. Si ambos partidos fueran verdaderamente patriotas, no deberían preocuparse por cuál de los dos recibe el voto del electorado de derechas: al fin y al cabo, todo quedaría en el mismo lado.

Pablo Domingo Vela. Valencia

El conflicto eterno

Siempre he intentado comprender el conflicto de Oriente Próximo. Me lo han explicado con claridad y por auténticos expertos en la materia. Créanme: ponía todo mi interés, pero nunca lograba entender del todo la complejidad de la situación ni las constantes variaciones en la política exterior del mundo árabe a lo largo del tiempo. La fundación del Estado de Israel tuvo lugar en 1948, año de la primera guerra árabe-israelí, conocida como la Guerra de la Independencia o de la Liberación. A partir de ahí, se sucedieron nuevos enfrentamientos: la guerra del Sinaí (1956), la guerra de los Seis Días (1967) y la guerra del Yom Kippur, en 1973.

A todo esto se suma la inestabilidad y la conflictividad permanente que ha caracterizado a la región, especialmente en los últimos años, con la presencia de Hamás. Sorprendentemente, tras 77 años de enfrentamientos, el conflicto parece estar encaminándose hacia una posible resolución: ambas partes habrían alcanzado un acuerdo –del que aún no se conocen detalles– en un tiempo sorprendentemente corto. Sin duda, la sangre derramada en ambos bandos ha influido de manera decisiva. Algo no se nos ha contado del todo bien… o quizá la historia nos ha mentido. Sorprendente, y a la vez, lleno de interrogantes.

Eduardo Rodríguez. Madrid