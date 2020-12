Editorial ABC La UE, obligada a defenderse del Brexit

La huida hacia adelante de los partidarios de la salida del Reino Unido de la UE llega hoy a su punto final, que es un callejón que solo tiene salidas a territorios que son peores que aquel que los populistas insensatos quisieron abandonar. No es posible seguir dando vueltas al axioma engañoso con el que intoxicaron a la sociedad británica y a partir de hoy sabremos si la decisión que tomaron tiene consecuencias malas o muy malas. Hasta ahora, las posiciones europeas han sido honestas y sensatas, porque el equipo de Michel Barnier no tiene más remedio que defender los intereses del mercado interior, que es uno de los mayores logros del proyecto europeo y del que, además, los británicos pretenden seguir beneficiándose. Por eso no puede haber un pacto a cualquier precio. Y si no lo hubiera, la responsabilidad del caos que se pudiera producir recae también en el Gobierno de Londres, que descartó cualquier opción de prolongar el periodo transitorio.

