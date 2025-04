Julián Quirós: Taberna, caverna, Tezanos

Hoy se vota en Madrid. La suerte está (casi) echada, aunque hasta última hora saltan las sorpresas y los hechos más inauditos en una campaña desencajada. Anoche descubrimos en la Redacción de ABC que el presidente del CIS, el inefable Tezanos, acaba de echar por ... tierra los últimos restos del exprestigioso Centro de Investigaciones Sociológicas. Tezanos incumple groseramente su deber de neutralidad y se ríe de la independencia supuesta del CIS en un reciente artículo dedicado a un candidato del 4-M, en concreto a Díaz Ayuso. Ya que no ha podido derrotarla con los sondeos, y mira que lo ha intentado, se desquita con la pluma. Y descalifica a Ayuso por «su escasa entidad intelectual y política» y denigra a sus votantes «del mundo de las tabernas». La taberna y la caverna. Borrachines no ha llegado a llamarlos, ojo, sólo se refiere a los taberneros y sus clientes (tabernarios, según la RAE), que no es lo mismo, aunque quizá los aludidos se consideren eso, aludidos.

