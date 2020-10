Moción de autocensura

José María Carrascal SEGUIR Actualizado: 20/10/2020 23:52h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ni siquiera Pablo Casado se atrevería a negar que la moción de censura puesta por Vox al Gobierno de Pedro Sánchez es, tanto o más, contra él. Primero, porque no tiene posibilidad alguna de salir adelante. Luego, porque el principal dañado será el PP, que perderá un número por determinar de votos. Y tercero, porque el más beneficiado será Pedro Sánchez al ver más dividida que nunca a la oposición. No es la primera vez que ocurre y puede que no sea la última, aunque pronosticar hoy sean ganas de romperte la crisma en la próxima esquina. Ya ocurrió, cuando Rivera, al frente de Ciudadanos, envalentonado al habérsele puesto el PP a tiro de piedra, intentó disputarle el liderato del

Disfruta gratis de la mejor opinión Regístrate en ABC en unos segundos. Es gratis, fácil y rápido. Regístrate ahora Si ya estás registrado, Inicia sesión

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Duelo al sol

Duelo al sol ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Sobriedad y melancolía

Sobriedad y melancolía ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El arte de la mentira