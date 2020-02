Panicoronavirus

Hace no mucho escribí un artículo que titulé «desde lo fantástico a lo real» y comentaba : «Mirando las películas de ciencia ficción, siempre he pensado que los directores y los guionistas no son solo unos artistas con una gran capacidad de imaginación, sino que están muy bien documentados sobre los desafíos que la ciencia quiere superar y sobre estas aspiraciones construyen sus historias». Parece que también lo que estamos viviendo es algo que se imaginó ya hace mucho tiempo.

Acabo de ver unas fotos de un libro «The eyes in the Darkness» escrito en 1981 que me envió una amiga, fotos que reproducen unas páginas en las cuales ¡es inquietante leer la exacta descripción de lo que estamos viviendo!

