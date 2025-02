La errónea guerra arancelaria de Trump

Si la adopción de medidas restrictivas arbitrarias al comercio hubiera sido la práctica corriente, el mundo no habría logrado jamás el grado de prosperidad que hemos alcanzado. Estados Unidos probablemente habría sido el país más perjudicado dadas sus características expansivas y no es casualidad que durante el último siglo la política exterior de Washington se ha basado en la defensa del libre mercado. Por si todo ello no fuese lo bastante evidente, las consecuencias de la pandemia del Covid-19 han dejado claro hasta qué punto son dañinos para todos los obstáculos artificiales al comercio. Por ello es tan incomprensible la actitud del presidente norteamericano, Donald Trump, de utilizar este tipo de represalias como las que impone a las exportaciones españolas de aceite de oliva, aceitunas y vino. Más aún cuando se utilizan pretextos que no tienen nada que ver, como es el conflicto sobre las ayudas públicas a Airbus y Boeing que se dirime por otros cauces dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El campo español seguirá sufriendo los mismos aranceles a nuestros productos, ya que Washington anunció anoche que su política arancelaria con respecto a la Unión Europea se mantiene como está. Inexplicablemente, el Gobierno de Sánchez asiste a esta situación gravísima para el campo español con aparente indiferencia, seguramente porque prefiere explotar el discurso antinorteamericano de sus socios de coalición. En lugar de intentar resolverlo, le interesa más cultivar la confrontación con la Administración Trump, con desplantes estériles que tampoco han ayudado nada a las relaciones bilaterales ni a librar al campo español de unos aranceles que tanto le asfixian. El Gobierno debería desarrollar de una vez una estrategia seria, en sintonía con la Unión Europea, que conduzca a poner fin a una guerra comercial que no se justifica entre países aliados.